Porto Alegre tem queda de 89% nos roubos de veículos e 80% nos latrocínios nos últimos sete anos

Em 2022, Polícia Civil inaugurou a Cidade da Polícia, um dos maiores complexos de segurança pública do Sul do país -Foto: Gustavo Mansur/Arquivo Secom

Como resultado de investimentos do Governo do Rio Grande do Sul na segurança pública, Porto Alegre registrou uma redução histórica nos índices criminais nos últimos sete anos, segundo dados do Observatório Estadual da Segurança Pública. A maior mudança pode ser percebida nos roubos de veículos, que passaram de 4.747 ocorrências para 538 na capital, uma retração de 89% entre 2019 e 2025.

Dando sequência à série de reportagens sobre investimentos do governo Leite em obras, equipamentos, efetivos e melhorias na estrutura da segurança pública gaúcha, nesta quinta-feira (9/4) são abordados os avanços na segurança na capital do Estado.

No mesmo período, outros crimes patrimoniais apresentaram redução. O roubo a pedestre diminuiu 73%, passando de 24.161 registros, para 6.573. As ocorrências em transportes coletivos despencaram 83%, passando de 987 para 163 casos. Os delitos bancários caíram 82% (de 17 para 3), enquanto as ocorrências em estabelecimentos comerciais decresceram 44% (de 1.610 para 905). Os abigeatos sofreram contenção de 50%, com 21 registros em 2025, contra 42 em 2019.

Queda também nos crimes contra a vida

Nos crimes contra a vida, os latrocínios caíram 80%, passando de 15 para três casos. Houve queda também nos crimes violentos letais intencionais (CVLIs), de 380 para 207 ocorrências no período, o que representa um recuo de 46%. Os homicídios dolosos passaram de 330 para 191 ocorrências – redução de 42%.

Em 2019 ocorreram seis feminicídios e, em 2025, novamente foram registrados seis casos – o que revela a dificuldade no combate a esse tipo de crime, o qual muitas vezes acontece em âmbito privado. Mas as forças de segurança do Estado vêm intensificando o combate à violência contra mulher. Só em 2025, foram submetidas 13.495 Medidas Protetivas de Urgência (MPUs) para vítimas de violência doméstica e familiar em Porto Alegre, um aumento de 39% em relação ao ano anterior, quando foram feitas 8.195 solicitações.

Em 2020, Eduardo Leite inaugurou Delegacia de Combate à Intolerância -Foto: Itamar Aguiar/Arquivo Secom

Capital segura para todos

Com ações coordenadas, baseadas em investigação e inteligência, o governo investe na prevenção e no combate à criminalidade. A Delegacia de Repressão a Roubos em Transportes Coletivos (DRTC), por exemplo, desenvolve, na capital e na Região Metropolitana de Porto Alegre, a operação Linha Protegida. Ligada à Delegacia de Polícia Regional de Porto Alegre (DRPPA) e à Brigada Militar, a operação atua em paradas e coletivos em pontos estratégicos da cidade para coibir crimes contra pedestres e usuários de transportes públicos.

Investimentos robustos

Além de ações coordenadas e políticas públicas, o governo do Estado investiu mais de R$ 2 bilhões em equipamentos, viaturas, obras e reforço nos efetivos desde 2019. Recursos e melhorias na infraestrutura em todo o Rio Grande do Sul levaram à diminuição dos crimes contra o patrimônio e contra a vida, inclusive na capital.

Os investimentos incluem adequações como da unidade especializada em saúde mental do Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre (HBMPA), finalizada em fevereiro de 2026; e da 9ª Delegacia de Polícia Civil (PC) da capital, que passou por ampla reforma.

Entre os destaques, em 2022, a PC inaugurou a Cidade da Polícia, em Porto Alegre, um dos maiores complexos de segurança pública do Sul do país, com mais de 115 mil metros quadrados. Em 2021, foi instalado um Posto de Identificação do Instituto Geral de Perícias (IGP) no Shopping João Pessoa. Antes, em dezembro de 2020, foi entregue a Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância, no Bairro São Geraldo.

Reinauguração da Unidade de Internação Psiquiátrica do Hospital da Brigada Militar ocorreu em 2026 -Foto: Sd Morsch

Obras em andamento

Em Porto Alegre, o governo iniciou, em 2025, obras que beneficiam todas as vinculadas da SSP. O Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul está recebendo melhorias, assim como o Centro Regional de Excelência em Perícias Criminais da Região Sul, do IGP.

Na Brigada Militar (BM), estão em obras o quartel-general da instituição, a sede do Comando de Policiamento da capital, o Centro de Material Bélico, o Comando Rodoviário, o Departamento Administrativo e a Casa de Custódia Policial, além do 11º Batalhão da Polícia Militar de Porto Alegre.

Na PC, a 12ª e a 16ª Delegacias de Polícia, a 3ª Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, o Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico e a Unidade da Polícia Civil no Aeroporto Internacional Salgado Filho passam por reformas.

Uma das principais obras é a modernização do Palácio da Polícia Civil, que deve ser finalizada em junho de 2026. Quando concluídas, as intervenções, que somam R$ 4,9 milhões, resultarão em um ambiente de trabalho mais acolhedor e com espaço qualificado para o atendimento ao cidadão.

Centro Regional de Excelência em Perícias Criminais da Região Sul está recebendo melhorias -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG