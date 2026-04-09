Quinta, 09 de Abril de 2026
13°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Coronel Bicaco: Docentes da educação infantil passam por formação presencial do ProLEEI

Iniciativa busca qualificar práticas pedagógicas e fortalecer ensino nos primeiros anos escolares

Por: Andre Eberhardt Fonte: Ascom – Prefeitura Municipal de Coronel Bicaco
09/04/2026 às 07h25
Coronel Bicaco: Docentes da educação infantil passam por formação presencial do ProLEEI
(Foto: ASCOM Prefeitura de Coronel Bicaco)

A primeira formação presencial do Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil (ProLEEI) ocorreu na terça-feira (7/4) e reuniu alguns docentes que trabalham com crianças de zero a seis anos incompletos. As atividades foram conduzidas pela articuladora do ProLEEI, professora Catiane John, e pela formadora, professora Maria Elinara Diniz Vieira, com apoio da secretária municipal de Educação e Cultura, Fernanda Campos.

A capacitação proporcionou momentos de aprendizagem, troca de experiências e fortalecimento das práticas pedagógicas. A iniciativa representa um importante avanço no desenvolvimento educacional do Município, reforçando o compromisso com a qualificação do ensino desde os primeiros anos escolares.

O ProLEEI tem como objetivo promover o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita desde os primeiros anos escolares, contribuindo para a formação integral das crianças e o aprimoramento das práticas pedagógicas dos docentes.



■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp


* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Educação Há 16 horas

Central de Vagas de Porto Alegre atende a comunidade escolar em novo endereço na capital

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), informa que a Central de Vagas passa a funcionar em novo endereço em Porto Alegre....

 © Bruno Peres/Agência Brasil
Educação Há 16 horas

PND 2026: professores poderão se inscrever a partir de 15 de junho

Prova será aplicada em 20 de setembro em todo o país

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Educação Há 17 horas

Professores da rede de SP fazem paralisação nesta quinta e sexta-feira

Docentes pedem reajuste salarial e mudanças em políticas do estado

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Educação Há 18 horas

Profissionais da educação pública do Rio fazem paralisação na quinta

Professores e funcionários pedem reajuste de salários

 © EM Profª Ignez de Castro Almeida Mayer/Divulgação
Educação Há 2 dias

Professora sofre ferimentos durante ataque a uma escola em Suzano

Agressor foi preso em cinco minutos após invadir a instituição

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 13° Máx. 23°
20° Sensação
1.83 km/h Vento
72% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h48 Nascer do sol
18h24 Pôr do sol
Sexta
27° 10°
Sábado
29° 13°
Domingo
20° 17°
Segunda
27° 15°
Terça
21° 18°
Últimas notícias
Saúde Há 4 minutos

Governo gaúcho recebe novo lote de vacinas da gripe e reforça envio aos municípios
Saúde Há 5 minutos

Após cirurgia oncológica inédita pelo SUS no interior do RS, primeira paciente recebe alta no Hospital de Clínicas Ijuí
Geral Há 5 minutos

Achada morta jovem que sumiu há 12 dias em Jundiaí, São Paulo
Jornada de Trabalho Há 6 minutos

Senado aprova redução de jornada de trabalho para enfermagem
Saúde Há 25 minutos

Sindicato Médico notifica HDP e estabelece prazo para regularização de débitos sob risco de interrupção nos atendimentos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,08 -0,45%
Euro
R$ 5,93 -0,25%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,70%
Bitcoin
R$ 380,913,39 -1,22%
Ibovespa
193,998,69 pts 0.94%
Mega-Sena
Concurso 2993 (07/04/26)
03
15
31
42
43
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6996 (08/04/26)
29
41
53
64
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3656 (08/04/26)
03
04
06
07
08
11
12
14
15
18
19
20
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2909 (08/04/26)
06
10
12
14
15
18
21
23
31
40
45
47
55
69
70
73
77
87
91
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2942 (08/04/26)
02
09
17
26
37
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias