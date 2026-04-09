Coronel Bicaco: Docentes da educação infantil passam por formação presencial do ProLEEI

A primeira formação presencial do Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil (ProLEEI) ocorreu na terça-feira (7/4) e reuniu alguns docentes que trabalham com crianças de zero a seis anos incompletos. As atividades foram conduzidas pela articuladora do ProLEEI, professora Catiane John, e pela formadora, professora Maria Elinara Diniz Vieira, com apoio da secretária municipal de Educação e Cultura, Fernanda Campos.

A capacitação proporcionou momentos de aprendizagem, troca de experiências e fortalecimento das práticas pedagógicas. A iniciativa representa um importante avanço no desenvolvimento educacional do Município, reforçando o compromisso com a qualificação do ensino desde os primeiros anos escolares.

O ProLEEI tem como objetivo promover o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita desde os primeiros anos escolares, contribuindo para a formação integral das crianças e o aprimoramento das práticas pedagógicas dos docentes.





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