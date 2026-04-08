Central de Vagas de Porto Alegre atende a comunidade escolar em novo endereço na capital

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), informa que a Central de Vagas passa a funcionar em novo endereço em Porto Alegre. O serviço agora está localizado na Rua General João Manoel, 90, com funcionamento de segunda-feira a sexta-feira, das 8h30 às 17h30. A mudança visa facilitar o acesso da população aos serviços, oferecendo um atendimento mais ágil e integrado a estudantes e responsáveis que necessitam de suporte em questões relacionadas à oferta de vagas.

No novo espaço, a equipe da Seduc atua em conjunto com profissionais da Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre (Smed), fortalecendo a parceria entre o Estado e o município no atendimento à comunidade. A integração das equipes em um mesmo local busca otimizar os processos e ampliar a eficiência no encaminhamento das demandas relacionadas às matrículas.

Além de centralizar o atendimento em um único espaço físico, a iniciativa contribui para simplificar o acesso aos serviços de matrícula, transferência e encaminhamento de estudantes entre as redes de ensino. Com a atuação integrada das equipes, a comunidade escolar passa a contar com orientações mais ágeis e alinhadas, reduzindo deslocamentos e facilitando a resolução de solicitações relacionadas ao ingresso e à permanência dos estudantes nas escolas.

Para mais informações, a Central de Matrículas disponibiliza os telefones (51) 3288-7730, 3288-7719 e 3288-7720.