Gabriel Souza destaca ambiente de negócios e defende segurança jurídica no Fórum da Liberdade

O vice-governador Gabriel Souza defendeu, nesta quarta-feira (8/4), a importância da segurança jurídica e da continuidade das reformas como pilares para sustentar o crescimento econômico e a atração de investimentos no Rio Grande do Sul. A fala ocorreu na abertura do Fórum da Liberdade 2026, em Porto Alegre, um dos principais espaços de debate sobre economia e desenvolvimento da América Latina.



Ao abordar o ambiente de negócios no Estado, Gabriel destacou que o conjunto de reformas implementadas nos últimos anos, aliado à reorganização das contas públicas e à redução da burocracia, foi determinante para recuperar a capacidade de investimento e ampliar a confiança do setor privado. “O Rio Grande do Sul fez uma agenda profunda de reformas que permitiu organizar as contas públicas e recuperar a capacidade de investimento. Isso criou um ambiente mais favorável para o setor privado”, afirmou.

O vice-governador lembrou que o Estado saiu de uma média de cerca de R$ 40 bilhões de reais na série histórica de atração de investimentos privados no Estado para bater o recorde, em 2024, com mais de R$ 100 bilhões atraídos. “São empresas privadas que ou já estão aqui e ampliam seus investimentos ou vêm para cá para investir, o que gera emprego e renda para os gaúchos. Só no ano passado, foram mais de R$ 90 bilhões. E não são opiniões: são evidências factíveis e verificáveis”, garantiu.

Desafios

Sobre os desafios para a implantação de grandes projetos, Gabriel citou o caso da empresa CMPC como exemplo da necessidade de superar entraves que não se sustentam do ponto de vista técnico.

“O governo estadual está mobilizado e atuando de forma integrada para garantir as condições necessárias à realização desse investimento, com a participação da Procuradoria-Geral do Estado, dos órgãos ambientais e das áreas de desenvolvimento econômico”, destacou o vice-governador. “Estamos falando do maior investimento da história do Rio Grande do Sul, e não podemos permitir que entraves que não se sustentam tecnicamente coloquem isso em risco. Precisamos de unidade, com o interesse público acima de qualquer divergência, para viabilizar esse projeto e tantos outros que são fundamentais para o futuro do Estado.”

"O Rio Grande do Sul fez uma agenda profunda de reformas que permitiu organizar as contas públicas", disse Gabriel -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

O vice-governador destacou ainda a importância das parcerias público-privadas para melhoria da infraestrutura escolar de 98 escolas, lembrando que irão ajudar a dar continuidade à agenda de reformas já implementada pelo governo do Estado. As instituições beneficiadas pelas PPPs foram selecionadas a partir de dados do Programa RS Seguro, que identificaram áreas de maior vulnerabilidade social .

“ O Rio Grande do Sul voltou a investir de forma consistente nas escolas , saindo de pequenos reparos para obras estruturais. Desde 2019, mil já foram reformadas pela gestão. E a PPP vem para ampliar a escala desse trabalho e garantir padrão de qualidade, especialmente nas regiões mais vulneráveis, sem alterar a questão pedagógica. O objetivo é qualificar a gestão da infraestrutura, com mais planejamento e eficiência”, ressaltou Gabriel.

Sobre o evento

Organizado pelo Instituto de Estudos Empresariais (IEE), o Fórum da Liberdade ocorrerá, na quinta (9/4) e na sexta-feira (10/4) na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). O encontro, considerado um dos principais eventos de debate político e econômico da América Latina, reúne empresários e lideranças políticas e acadêmicas para discutir temas como crescimento econômico, segurança jurídica, inovação e reformas estruturais. O tema desta edição é “O Brasil tem jeito”.