Instituições financeiras vinculadas ao governo do Estado se destacam em premiação do BNDES

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e o Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (Badesul), instituições vinculadas ao governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), se destacaram na noite de terça-feira (7/4), em premiação promovida pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), voltada a bancos de desenvolvimento e agências de fomento do país.

O BRDE ficou em primeiro lugar na categoria “Reconhecimento BNDES: agentes financeiros destaques”, que reconhece os parceiros com desempenho diferenciado na operação de suas linhas de crédito. Já o Badesul conquistou a terceira posição no repasse de recursos em 2025. Ao todo, foram R$ 360 milhões concedidos em financiamentos, garantindo à instituição distinção na categoria “Agentes repassadores em destaque”.

BRDE com operações em destaque

A categoria vencida pelo BRDE tem peso particular no sistema de financiamento ao desenvolvimento. Ela reúne instituições cuja atuação está voltada ao crédito de longo prazo, ao apoio à produção e ao investimento, além da indução de políticas de desenvolvimento regional.

No ecossistema do BNDES, esses agentes credenciados funcionam como ponte entre ofundingdo banco (fonte de recursos utilizada por instituições financeiras para financiar suas operações de empréstimo e crédito) e a ponta tomadora, sendo responsáveis pela análise, aprovação e estruturação do crédito junto aos clientes. Nessa categoria, a forma de apuração considerou a soma dos valores das operações aprovadas em linhas de repasse do BNDES ao longo de 2025. No ano passado, do total de operações do BRDE no Rio Grande do Sul – de R$ 1,6 bilhão -, o Sistema BNDES respondeu por 75,6%, no valor de R$ 1,2 bilhão.

Conforme o diretor de Planejamento do BRDE, Leonardo Busatto, a conquista do prêmio demonstra a relevância da parceria histórica com o BNDES como estratégia para o desenvolvimento econômico e social da região Sul. “As duas instituições têm os mesmos propósitos e seguem diretrizes que buscam promover o crescimento sustentável. Mesmo com o BRDE ampliando seusfundingsnos últimos anos, permitindo a ampliação das possibilidades de apoio aos mais diferentes setores, a parceria com o BRDE sempre manteve sua relevância”, destacou Busatto.

Badesul e o apoio ao agronegócio

Segundo o presidente do Badesul, Robson Ferreira, a maior parte dos recursos financiados, R$ 295,5 milhões, foi direcionada ao agronegócio gaúcho, por meio do Plano Safra Automático e do Finame. “Esses recursos contribuíram, principalmente, para investimentos no campo, o custeio da produção e a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas”, afirmou.

Além do agronegócio, o Badesul atua com linhas do BNDES voltadas a empresas de diversos setores, apoiando investimentos, modernização e ampliação da capacidade produtiva. Entre elas, estão o BNDES Automático, direcionado a projetos de expansão, e o Finame, para a aquisição de máquinas e equipamentos nacionais.

“O BNDES é o nosso parceiro na viabilização de iniciativas que promovem a reestruturação e o crescimento do Rio Grande do Sul, contribuindo com nosso papel de sermos imprescindíveis ao desenvolvimento do nosso Estado”, concluiu Ferreira.

Reconhecimento e impacto para o RS

“O reconhecimento conquistado pelo BRDE e pelo Badesul é motivo de orgulho para o governo do Estado. Demonstra que nossas instituições financeiras estão alinhadas às melhores práticas nacionais e que conseguem transformar recursos em desenvolvimento concreto para o Rio Grande do Sul. Esse resultado é fruto de uma gestão comprometida com a inovação, a responsabilidade e a busca permanente por soluções que atendam às necessidades dos setores produtivos”, afirmou o titular da Sedec, Leandro Evaldt.

O secretário destacou ainda que o desempenho das instituições reforça o papel estratégico do Estado na promoção do crescimento sustentável. “Esses prêmios são um sinal de que o trabalho realizado aqui impacta positivamente milhares de empreendedores, agricultores e empresas. Seguiremos fortalecendo essas parcerias para garantir que o crédito chegue a quem precisa e que o desenvolvimento seja cada vez mais inclusivo e abrangente”, concluiu.