Indicado para embaixada na Coreia do Sul é confirmado no Plenário

O indicado para o cargo de embaixador na República da Coreia, Fernando Meirelles de Azevedo Pimentel - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

O Plenário do Senado confirmou, nesta quarta-feira (8), a indicação do diplomata Fernando Meirelles de Azevedo Pimentel para chefiar a embaixada do Brasil na República da Coreia, nome oficial da Coreia do Sul ( MSF 64/2025 ). Foram 43 votos contra 3, além de uma abstenção.

Formado em ciências econômicas pela Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo (USP), Pimentel ingressou no Itamaraty em 1996, tendo ocupado cargos nas embaixadas em Washington, Nova Délhi e Assunção. Trabalhou na Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda. Desde 2022, é diretor do Departamento de Política Comercial do Itamaraty.

O nome de Pimentel já havia sido aprovado em sabatina na Comissão de Relações Exteriores (CRE) em outubro de 2025. A senadora Tereza Cristina (PP-MS) atuou como relatora da indicação.

— Tenho certeza de que o embaixador Fernando vai fazer um grande trabalho na Coreia do Sul. Espero parcerias muito interessantes com aquele país — afirmou a senadora.