RS deve receber 2,6 milhões de vacinas contra a covid-19 em junho

Se os laboratórios cumprirem a promessa de entrega de doses para o Ministério da Saúde, o Rio Grande do Sul deve receber, em junho, 2,6 milhões de vacinas contra a covid-19 – a maior quantidade desde o início da campanha de imunização.

O cronograma mais recente do Ministério da Saúde prevê a distribuição de 43,8 milhões de doses aos Estados. O Rio Grande do Sul costuma receber cerca de 6% das doses repassadas pelo governo federal, o que resulta em uma estimativa de 2,6 milhões de doses para junho.

