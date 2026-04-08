Quando a voz do povo ecoa mais alto: Rádio Província é destaque absoluto em 2026

Mais uma vez, a confiança do público falou mais alto. Em pesquisa de opinião pública realizada pela Mega Pesquisas, a Rádio Província reafirma seu lugar no coração dos ouvintes, alcançando expressivos 76% de preferência.

E esse reconhecimento vai além das ondas do rádio: no segmento de jornal local, o Jornal Província também se destaca com 81% da preferência popular.

Esses números não são apenas estatísticas — são o reflexo de uma relação construída com credibilidade, proximidade e compromisso com a comunidade.



Em 2026, a Província se reafirma como empresa destaque, fortalecendo seu papel como fonte de informação e conexão com a comunidade, sendo, todos os dias, a escolha de quem valoriza conteúdo confiável e de qualidade.





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