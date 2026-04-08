Frederico Westphalen sanciona regras para remoção de veículos abandonados

A Prefeitura de Frederico Westphalen sancionou uma nova lei que estabelece diretrizes para o recolhimento de veículos abandonados em áreas públicas, visando a organização urbana e a segurança da população.
Pela nova norma, considera-se abandonado o automóvel que permanecer estacionado em local permitido por mais de 15 dias e que apresente sinais visíveis de deterioração, como pneus murchos, ferrugem acentuada, ausência de placas ou sinais de vandalismo.
O processo de fiscalização poderá ser iniciado por denúncia de cidadãos ou constatação direta dos agentes de trânsito. Após a identificação, o proprietário será notificado e terá 20 dias para remover o bem voluntariamente, sob pena de recolhimento compulsório.
Veículos que não forem retirados dentro do prazo estipulado serão removidos para um depósito em Seberi, onde poderão permanecer por até 60 dias com custos a serem arcados pelo responsável.
Caso o proprietário não regularize a situação, o município fica autorizado a leiloar o bem ou destiná-lo à reciclagem e trituração, especialmente em casos de sucatas inutilizáveis.
A lei também prevê a doação voluntária do automóvel pelo dono para descarte imediato, além de garantir a comunicação ao Poder Judiciário em situações de veículos com restrições judiciais.
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