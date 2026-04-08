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Higienização de pincéis de maquiagem ganha importância

Limpeza adequada de acessórios contribui para saúde da pele e qualidade da aplicação de cosméticos.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
08/04/2026 às 10h59
Higienização de pincéis de maquiagem ganha importância
freepik

A higienização de pincéis de maquiagem tem se tornado uma etapa cada vez mais valorizada na rotina de profissionais da beleza e consumidores. Esses acessórios podem acumular resíduos de produtos, oleosidade da pele e partículas do ambiente, criando condições favoráveis à proliferação de bactérias quando não são limpos regularmente. Levantamentos sobre o tema indicam que a falta de higienização adequada pode impactar diretamente a qualidade da aplicação da maquiagem e a saúde da pele.

De acordo com estudo divulgado pelo Correio Braziliense, pincéis de maquiagem podem conter microrganismos potencialmente prejudiciais quando não passam por limpeza frequente. Esse cenário reforça a importância de práticas adequadas de higienização, especialmente em contextos de uso contínuo.

Segundo a dermatologista Ana Carolina Marçon, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), o uso contínuo de pincéis sem limpeza adequada pode contribuir para o surgimento de acne, irritações cutâneas e processos inflamatórios. "A falta de higienização dos acessórios pode favorecer o acúmulo de microrganismos, impactando diretamente a saúde da pele, principalmente em pessoas com maior sensibilidade ou predisposição a acne", explica a especialista, conforme abordado em conteúdos publicados por veículos como o portal O Tempo.

A frequência de limpeza pode variar conforme o tipo de produto utilizado nos pincéis. Ferramentas usadas com bases ou corretivos líquidos exigem higienização mais frequente devido ao maior acúmulo de resíduos e umidade. Em ambientes profissionais, a recomendação é que a limpeza seja realizada constantemente, inclusive entre atendimentos, como forma de garantir segurança e qualidade no serviço prestado.

Com o aumento da preocupação com higiene e cuidados com a pele, tema recorrente em análises do setor divulgadas por entidades como a pesquisa sobre comportamento do consumidor e sustentabilidade da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), a busca por soluções específicas para higienização de acessórios tem crescido nos últimos anos. Nesse contexto, o Higienizador de Pincéis Meska by Fand 200ml foi desenvolvido pela Fand Cosméticos, empresa sediada em Maringá (PR), com foco nas demandas do mercado profissional de maquiagem.

Segundo Tatiana Pinesso, CEO da marca, o produto surgiu a partir da necessidade de conciliar higiene, praticidade e desempenho no dia a dia dos maquiadores. "O desenvolvimento do higienizador foi pensado na rotina intensa dos profissionais, que precisam manter seus materiais limpos entre atendimentos. A proposta é facilitar esse processo, contribuindo tanto para a redução de bactérias quanto para a conservação dos pincéis ao longo do uso", afirma.

A tendência de adoção de práticas de higienização mais rigorosas acompanha o aumento da conscientização dos consumidores sobre saúde da pele e segurança no uso de cosméticos, conforme apontam dados de mercado divulgados em relatório disponível na GlobeNewswire sobre crescimento do mercado de cosméticos veganos e conscientes.

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