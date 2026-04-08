Governo avalia liberar uso do FGTS para pagamento de dívidas

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta terça-feira (7) que o governo avalia permitir o uso do FGTS para o pagamento de dívidas. A proposta está em análise junto ao Ministério do Trabalho, que demonstra preocupação com a preservação dos recursos do fundo.

Segundo Durigan, a medida pode ser autorizada caso seja considerada viável para o refinanciamento de débitos. A iniciativa integra um pacote em discussão pelo governo para reduzir o endividamento das famílias e amenizar os impactos da alta dos combustíveis.

Em paralelo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva debate ações para aliviar a situação financeira da população. Entre as alternativas em estudo está a unificação de dívidas em um único débito, com juros mais baixos e possibilidade de desconto que pode chegar a até 80%.

O governo também analisa medidas para evitar novos endividamentos, como a criação de limites para gastos com apostas.