Debatedores defendem qualidade na formação médica no Brasil; assista

Os avanços tecnológicos aumentaram a expectativa de vida, com o acesso a remédios e tratamentos. Mas a vida moderna também traz novos desafios: aumento de doenças crônicas evitáveis, sedentarismo e mais ameaças à saúde mental.

Na Câmara dos Deputados, uma sessão solene lembrou o Dia Mundial da Saúde, comemorado em 7 de abril.

O deputado Dr. Luiz Ovando (PP-MS), um dos autores do pedido de realização da solene, defendeu a priorização da atenção básica para melhorar a vida das pessoas. "Sem saúde não há produtividade. Sem saúde, não há dignidade. Sem saúde, não há futuro. E por isso o Estado deve garantir acesso, mas o cidadão também deve assumir o seu papel. O Brasil precisa parar de tratar consequências e começar a enfrentar as causas", disse Dr. Ovando.

Ele defendeu ainda a valorização da atenção primária e do papel essencial do médico clínico.

"OAB da Medicina"

A vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, Rosilane Nascimento Rocha, defendeu a aprovação do projeto de lei (PL 448/26) que cria o exame nacional de proficiência em medicina (Profimed), mais conhecido como "OAB da Medicina".

O texto está em análise na Câmara e pode ser votado no plenário ainda no primeiro semestre.