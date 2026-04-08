Câmara define membros de Comissão Temporária Especial para acompanhar situação do Hospital Divina Providência

O Poder Legislativo de Frederico Westphalen regulamentou, nesta semana, a Comissão Temporária Especial criada com o objetivo de acompanhar a situação do Hospital Divina Providência (HDP). A medida foi formalizada por meio da Resolução da Mesa Diretora nº 04/2026, com base no Regimento Interno da Casa e no Requerimento Nº 01/2026, de autoria do presidente Ismael Côcco dos Santos, aprovado em 24 de março.

A comissão terá prazo inicial de funcionamento de 90 dias, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, mediante requerimento aprovado em Plenário.

Representatividade da comissão

A Comissão Temporária Especial será composta por um representante de cada uma das cinco bancadas da Câmara, indicados pelos respectivos líderes partidários.

Ismael Côcco dos Santos (PDT)

Inácio Roberto Panosso Junior (MDB)

Belonir Vendruscolo (Progressistas)

Marcos Ceratto Cerutti (PL)

Adilson Severo (PSDB)

Objetivos e atribuições

A comissão tem como principal finalidade acompanhar os desdobramentos administrativos, financeiros e assistenciais do hospital, buscando garantir transparência e avaliar os impactos no atendimento à população de Frederico Westphalen e região.

Entre suas atribuições estão solicitar informações junto a órgãos públicos e instituições; ouvir gestores, autoridades, profissionais da saúde e entidades; receber manifestações da comunidade; promover reuniões técnicas e audiências públicas; propor encaminhamentos institucionais e legislativos; e elaborar relatório final a ser apresentado ao Plenário.

Além disso, o colegiado poderá convocar secretários municipais e solicitar depoimentos de autoridades e cidadãos, conforme previsto na Lei Orgânica e no Regimento Interno.

Funcionamento dos trabalhos

A presidência da comissão será definida na primeira reunião, por eleição ou em comum acordo entre os membros, com data a ser previamente estabelecida. As reuniões serão públicas, com cronograma e horários definidos pelos integrantes.





■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp





