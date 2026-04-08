Em Brasília, governador Eduardo Leite reforça defesa do refinanciamento das dívidas de produtores rurais

O governador Eduardo Leite esteve em Brasília, nesta terça-feira (7/4), para tratar, no Congresso Nacional, da defesa do Projeto de Lei (PL) 5.122, que autoriza o uso de recursos do fundo social do pré-sal para o refinanciamento das dívidas de produtores rurais afetados por calamidades, como é o caso do Rio Grande do Sul.

O Estado sofreu quatro severas estiagens nos últimos seis anos e passou pelas enchentes de 2023 e 2024, o que impactou significativamente a produção e o endividamento dos produtores. Segundo estimativas da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), entre 2020 e 2025 o RS perdeu 48,6 milhões de toneladas de grãos. Com isso, o agronegócio gaúcho deixou de faturar R$ 126,3 bilhões, valor que supera a metade do PIB anual do Estado.

Para tratar do tema no Senado Federal, Leite reuniu-se com a senadora Tereza Cristina, do Mato Grosso do Sul, reforçando a busca por apoio ao PL 5.122. O governador destacou que Tereza Cristina é uma voz comprometida com o agronegócio e que está engajada na defesa da securitização das dívidas dos produtores.

Governador também se encontrou com a senadora Tereza Cristina, reforçando pedido de apoio ao Projeto de Lei 5.122 -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

Logo depois, o governador também conversou com o senador Renan Calheiros, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), onde o projeto está no momento. Leite reforçou o pedido pela designação de um relator para a matéria e o encaminhamento do projeto para votação no Plenário do Senado.

Alternativa viável

“Apontamos um caminho factível, financeiramente sustentável e responsável com as contas públicas para viabilizar um caminho para o agro gaúcho e brasileiro”, disse o governador.

Durante sua passagem por Brasília, Leite também encontrou-se com o novo ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, para detalhar a situação do Rio Grande do Sul e pedir maior colaboração e atenção do governo federal diante do tema da securitização.

“Vamos seguir insistentemente nesta luta e demandar o governo federal, que até aqui não se sensibilizou o suficiente com a causa, para que conheça o tamanho da dor dos nossos produtores e possa ajudar na tramitação desse projeto”, afirmou Leite.

Texto: Thamiris Mondin/ Secom

Edição: Secom