Investimentos do governo do Estado em Passo Fundo e Erechim, no Norte do RS, reduzem os crimes patrimoniais

Os investimentos do governo Leite em segurança pública têm contribuído para a diminuição dos crimes contra o patrimônio no Norte do Estado. Em Passo Fundo e Erechim, duas das principais cidades da região, os casos de roubo a pedestre e de veículos apresentaram reduções expressivas nos últimos anos, refletindo ações voltadas à ampliação de estrutura, reforço de efetivo e modernização dos serviços.

Dando sequência à série de reportagens sobre investimentos do governo Leite em obras, equipamentos, efetivos e melhorias na estrutura da segurança pública gaúcha, nesta quarta-feira (8/4) são abordados os avanços na segurança na região Norte do Estado.

Cidade da Polícia integra unidades, amplia capacidade operacional com delegacias e qualificação do atendimento à população -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

Conforme dados do Observatório Estadual da Segurança Pública, os roubos de veículos despencaram 78% em Passo Fundo, passando de 65 para 14 casos, entre 2019 e 2025. No mesmo período, o roubo a pedestre caiu 66% (de 476 para 160). O município também apresentou uma diminuição de 93% nos crimes registrados em transporte público, saindo de 97 para seis casos, e de 34% nos incidentes em estabelecimentos comerciais (de 144 para 95). Já os casos de abigeato recuaram de 23 para 16 ocorrências, o que representa redução de 30%.

Em Erechim, os casos de roubos a pedestre registraram uma queda expressiva de 87%, oscilando de 132 para 17, entre 2019 e 2025. Nos roubos de veículos, a retração foi de 66% (de 12 para quatro casos). Já as ocorrências bancárias e de transporte coletivo passaram de um para nenhum registro no período.

Além disso, as duas cidades, que juntas somam uma população de mais de 315 mil habitantes, tiveram quedas nos latrocínios. Em Passo Fundo as ocorrências diminuíram de duas para uma. Já em Erechim, caiu de um para nenhum caso. Destaca-se ainda que ambos os municípios não registraram feminicídios em 2025

Investimentos em estrutura

Na cerimônia, em 2024, Leite destacou que novo CRPO/Norte faz parte do programa de reestruturação da segurança pública do Estado -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

Uma das regiões econômicas mais importantes do Rio Grande do Sul recebeu investimentos que fortaleceram a segurança pública. Em abril de 2024, o governo do Estado inaugurou o Comando Regional de Policiamento Ostensivo da Região Norte (CRPO/Norte) na cidade de Erechim . Com investimento de R$ 522 mil do Estado, a sede da unidade faz parte da nova organização administrativa das Regiões Integradas de Segurança Pública (RISPS). O CRPO Norte abrange 37 municípios, comportando parte do Alto Uruguai, com uma população de aproximadamente 255 mil habitantes.

Em junho de 2025, o governador Eduardo Leite assinou um termo de cooperação para a construção da Cidade da Polícia em Passo Fundo . O local irá abrigar as novas sedes das Delegacias da Polícia Civil, entre elas a Delegacia de Polícia Regional do Interior (DPRI), a 1ª e a 2ª Delegacia de Polícia, a Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) e a Delegacia de Polícia de Repressão a Ações Criminosas (Draco), além de outras estruturas que venham a ser criadas. A iniciativa foi intermediada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Cidade de Polícia será erguida em terreno de propriedade do município de Passo Fundo, com investimento de R$ 13,5 milhões -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

A obra, que ficará sob responsabilidade do município, será erguida em um terreno de propriedade municipal, com um investimento estimado de R$ 13,5 milhões. Como contrapartida, o Estado irá transferir à cidade três imóveis, avaliados em cerca de R$ 8,4 milhões.

Nova estrutura amplia capacidade operacional do 7º BBM e reforça atuação dos bombeiros em Passo Fundo -Foto: Divulgacao 7BBM

Já em outubro de 2025, foi a vez do Corpo de Bombeiros Militar receber um reforço, com a inauguração de um novo quartel para o 7º Batalhão de Bombeiro Militar (BBM), em Passo Fundo. A estrutura de mais de mil metros quadrados de área construída é uma das mais modernas do Estado e concentra setores administrativos e operacionais, como a central de análise de Planos de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCIs), responsável por 104 municípios do Norte do Rio Grande do Sul, além de guarnições especializadas em combate a incêndios e atendimento pré-hospitalar.