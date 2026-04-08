Seberi avança nas tratativas para implantação do Serviço de Bombeiros no município

O município de Seberi segue avançando na implantação de um serviço de atendimento a ocorrências de incêndio. na última semana, foi realizada uma reunião entre o Executivo Municipal representado pelo vice-prefeito de Seberi, Adalberto Pegoraro, e o tenente-coronel Machado, comandante do 12º Batalhão de Bombeiros Militares (12º BBM), com sede em Ijuí, tenente Pedon, comandante do Corpo de Bombeiros de Frederico Westphalen, além do sargento Mário e do soldado Elvis Siqueira.

Durante a reunião, foram alinhados os próximos passos para a implementação do Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros (SCAB), que quando concretizado fortalecerá a estrutura de resposta a emergências no município.

As tratativas tiveram início ainda em 2025, quando o município procurou o comando regional para manifestar interesse na instalação do serviço e deu início aos procedimentos necessários para sua viabilização.

Com a sinalização positiva por parte do Corpo de Bombeiros, o projeto entra agora em uma fase mais avançada. Nos próximos dias o Executivo Municipal trará mais informações sobre as tratativas.







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