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Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 20 milhões

Números sorteados são: 03 - 15 - 31 - 42 - 43 - 51

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
08/04/2026 às 00h01

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.993 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (7). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 20 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 03 - 15 - 31 - 42 - 43 - 51

  • 31 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 46.749,60 cada
  • 2.014 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.186,12 cada

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Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (9), em qualquer lotérica do país ou pela internet , no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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