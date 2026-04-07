Governo do Estado abre inscrições para estande coletivo com empresas gaúchas na Wine South America 2026, em Bento Gonçalves

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), abriu período de inscrições para empresas participarem de estande coletivo na feira Wine South America (WSA) 2026. O evento ocorrerá entre os dias 12 e 14 de maio, na Fundaparque, em Bento Gonçalves. A WSA éum dos principais eventos profissionais de vinho da América Latina, recebendo representantes de marcas nacionais e internacionais, especialistas e compradores.

O investimento aplicado pelo governo do Estado na ação é de R$ 116,4 mil. Serão 28 vagas, distribuídas, preferencialmente, para 12 vinícolas, oito cachaçarias e oito produtoras de azeite.A iniciativa integra oPrograma de Apoio à Participação de Empresas Gaúchas em Feiras Internacionais e Feiras Nacionais de Caráter Internacional.

O estande é destinado para empresas com matriz ou planta produtiva no Rio Grande do Sul, comobjeto social compatível e regularidade fiscalperante Cadin/RS, CFIL/RS e Dívida Ativa Estadual. A Invest RS participará do evento em cooperação com a Sedec, em uma ação estratégica de promoção econômica do Rio Grande do Sul, alinhada às diretrizes estaduais de valorização de cadeias produtivas de alto valor agregado e de incentivo à inserção competitiva em mercados nacionais e internacionais.

Atração de investimentos

Além de atuar na organização e operação do estande, a agência trabalhará no apoio institucional às empresas participantes e na condução de agendas com potenciais investidores e parceiros, contribuindopara o fortalecimento do ambiente de negóciose para a atração de investimentos ao Estado.