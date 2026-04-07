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Governador Eduardo Leite faz ajustes no secretariado visando a gestão e articulação das políticas públicas

O governador Eduardo Leite anunciou, nesta terça-feira (7/4), uma primeira etapa de reconfiguração de sua equipe de secretários.O que muda:Secretar...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
07/04/2026 às 14h18
Governador Eduardo Leite faz ajustes no secretariado visando a gestão e articulação das políticas públicas
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O governador Eduardo Leite anunciou, nesta terça-feira (7/4), uma primeira etapa de reconfiguração de sua equipe de secretários.

O que muda:

Secretaria Extraordinária Geral de Governo

O atual chefe da Casa Civil, Artur Lemos, passa a exercer a função de secretário extraordinário Geral de Governo, em estrutura que será criada a partir da reconfiguração da atual Secretaria Extraordinária de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade (Seidape), que será extinta. As políticas até então conduzidas pela pasta serão absorvidas pelas secretarias finalísticas. A nova pasta busca ampliar a capacidade de articulação estratégica e de integração das ações prioritárias e estruturantes da administração estadual.

Artur Lemos atuava como secretário-chefe da Casa Civil desde 2021. Foi secretário-adjunto e, posteriormente, titular da Secretaria de Minas e Energia, entre 2015 e 2018, além de secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura, de 2019 a 2020. Também integrou o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).

Em abril de 2025, foi certificado como Conselheiro de Administração Experiente pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). Entre 2006 e 2011, ocupou os cargos de diretor administrativo e presidente da Fundação Zoobotânica. Em 2014, atuou na coordenação da CPI da Energia Elétrica na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

Advogado, formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), possui especialização em Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, MBA em Gestão e BusinessLawpela Fundação Getulio Vargas (FGV) e pós-MBA em Governança Corporativa e Gestão de Riscos pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). Também cursouPolitics and Economics of International Energy, da Sciences Po(Paris), pela plataforma Coursera, em 2016.

Casa Civil

Para a Casa Civil, foi convidado o ex-governador Ranolfo Vieira Júnior, que assume a função com a missão de reforçar a coordenação política e institucional do Poder Executivo.

Delegado aposentado da Polícia Civil, Ranolfo Vieira Júnior tem 36 anos de atuação no serviço público. Graduado em Direito, foi chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul e presidente do Conselho Nacional de Chefes de Polícia. Eleito vice-governador em 2018, também assumiu a Secretaria da Segurança Pública. Sob sua liderança, o Estado registrou sucessivas reduções nos indicadores de criminalidade. Em 2022, com a renúncia de Eduardo Leite, assumiu o governo do Estado.

Indicado para representar o Rio Grande do Sul, Ranolfo passou a integrar a diretoria do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) em julho de 2023, inicialmente como vice-presidente e diretor de Operações. Já em julho de 2024, assumiu como diretor-presidente do BRDE, onde permaneceu até 31 de outubro do ano passado. Desde então, respondia pela Diretoria de Operações.

Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict)

Lisiane Lemos, que atuava na Secretaria Extraordinária de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade (Seidape), passa a responder pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict), área estratégica para o desenvolvimento econômico e tecnológico do Estado.

Lisiane foi reconhecida pela revista Forbes como uma das jovens mais promissoras com menos de 30 anos no Brasil. Trabalhou em empresas de tecnologia como Microsoft e Google. É professora, palestrante e especialista em tecnologia e diversidade. Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), possui MBA em Gestão de Tecnologia da Informação pela Fiap, MBA Executivo pela Fundação Dom Cabral e pós-MBA em Governança Corporativa pela Saint Paul Escola de Negócios, além de formação executiva naKellogg School of Management.

Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes)

Na Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), o então secretário-adjunto, Gustavo Segabinazzi Saldanha, passa a ocupar o cargo de secretário titular.

Saldanha atuou como assessor parlamentar na Câmara dos Deputados. Também exerceu a função de coordenador técnico na Agência de Desenvolvimento de Santa Maria, onde participou de processos de estímulo à governança local, da elaboração e do monitoramento de planos estratégicos participativos em diferentes setores, além de coordenar o Plano Estratégico de Desenvolvimento do município.

É bacharel em Administração, mestre em Gestão e Políticas Públicas pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa e doutorando em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Desde 2013, é docente da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), como professor do curso de Gestão Pública. Entre 2017 e 2020, esteve cedido ao Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), onde atuou como coordenador-geral de Qualificação da Secretaria de Inclusão Social e Produtiva, chefe da Assessoria Parlamentar do Gabinete do Ministro e diretor de Inclusão Produtiva da Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva Urbana, na qual também exerceu o cargo de secretário nacional substituto.

Secretaria de Logística e Transportes (Selt)

Na Secretaria de Logística e Transportes (Selt), o secretário-adjunto, Clóvis Garcez Magalhães, assume o cargo como titular da pasta.

Magalhães foi secretário de Planejamento, Governança e Gestão da Prefeitura de Porto Alegre e diretor de Implementação e Operações da Fundação Metropolitana de Planejamento da RMPA. Também atuou como coordenador da Rede 9 do Programa URB-ALl, entre União Europeia e América Latina. No Legislativo, foi assessor parlamentar no Senado Federal e na Câmara dos Deputados.

É mestre em Sistemas de Transportes pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), especialista em Ordenamento Territorial e Planejamento Regional pela Universidade Técnica de Berlim e graduado em Engenharia Civil pela Universidade Católica de Pelotas (UCPEL).

Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS)

Na Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS), o secretário-adjunto César Atílio Kurtz Rossato passa a responder como secretário titular.

Policial penal, é graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande (Furg). Possui pós-graduação em Segurança Pública e Cidadania e é pós-graduando em Direito Penal e Criminologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Atuou como advogado entre 2012 e 2014, quando passou a integrar a Superintendência dos Serviços Penitenciários.

Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec)

Também é confirmado como titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) Leandro Evaldt, que já vinha exercendo a função interinamente.

Evaldt foi prefeito de Morrinhos do Sul por dois mandatos (2009–2012 e 2013–2016) e vereador no município entre 2005 e 2008. No governo do Estado, foi diretor-geral da Secretaria de Desenvolvimento Econômico por dois anos e secretário-adjunto por um ano. É formado em Administração de Empresas pela Ulbra.

Leite deve anunciar novos nomes da composição do secretariado nos próximos dias.

Texto: Sue Gotardo/Secom
Edição: Secom

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