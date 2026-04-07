Trump ameaça Irã: “Uma civilização inteira morrerá esta noite”

O presidente dos EUA, Donald Trump, em 6 de abril de 2026 (Foto: REUTERS / Evan Vucci)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, nesta terça-feira (7/4), que “uma civilização inteira morrerá esta noite para nunca mais ser ressuscitada”. A ameaça ao Irã foi feita na rede social do republicano, a Truth Social.

“Uma civilização inteira morrerá esta noite, para nunca mais ser ressuscitada. Eu não quero que isso aconteça, mas provavelmente acontecerá”, escreveu Trump.

Ainda segundo o norte-americano, “agora que temos uma mudança de regime completa e total, onde mentes diferentes, mais inteligentes e menos radicalizadas prevalecem, talvez algo revolucionário e maravilhoso possa acontecer, QUEM SABE?”.

“Descobriremos esta noite, em um dos momentos mais importantes da longa e complexa história do mundo. 47 anos de extorsão, corrupção e morte finalmente chegarão ao fim. Deus abençoe o grande povo do Irã”, finalizou.

A declaração feita nesta terça-feira (7/4) coincide com o prazo final imposto por Donald Trump ao Irã. O plano previa trégua inicial de 45 dias e reabertura gradual da principal rota global de transporte de petróleo, o Estreito de Ormuz.

O governo iraniano classificou os termos como “ilógicos” e reiterou que não negocia sob ameaça.

Sacrifício

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirma que ele e 14 milhões de iranianos declararam estar dispostos a “sacrificar suas vidas” para defender o Irã.

“Mais de 14 milhões de bravos iranianos já declararam sua prontidão para sacrificar suas vidas em defesa do Irã. Eu também sacrifiquei a minha vida pelo Irã, e continuarei a fazê-lo”, escreveu Pezeshkian no X.

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