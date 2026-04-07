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Comissão debate contrato de concessão ferroviária da Rumo Malha Sul; participe

Concessão do trecho deve terminar em março de 2027

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
07/04/2026 às 09h22

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados realiza, nesta terça-feira (7), às 10 horas, audiência pública sobre o contrato de concessão ferroviária da Rumo Malha Sul.

O debate será realizado no plenário 11 e atende a pedido do deputado Luiz Carlos Busato (União-RS).

O objetivo é discutir a situação atual da malha ferroviária concedida à Rumo Malha Sul e as perspectivas com o encerramento da concessão, previsto para março de 2027.

A concessionária opera uma grande rede de ferrovias no Brasil, principalmente na região Sul.

Escoamento de grãos
Busato afirma que a falta de investimentos em manutenção e ampliação nas últimas décadas levou à perda da capacidade de transporte ferroviário no Rio Grande do Sul. Isso traz consequências negativas para o escoamento de cargas e para a competitividade da agroindústria gaúcha.

“É necessário que sejam adotadas medidas contundentes para que a nova licitação preveja os investimentos necessários à retomada do modo ferroviário de transportes no Estado”, afirma.

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