Investimentos do governo Leite na Região Sul do Estado reduzem índices de criminalidade

O Governo do Rio Grande do Sul está, desde 2019, investindo em obras e renovando as frotas da segurança pública. Os investimentos de R$ 2,2 bilhões beneficiaram todas as regiões do Estado com a maior redução de crimes na série histórica iniciada em 2010, conforme dados do Observatório Estadual da Segurança Pública . Dando sequência à série de reportagens sobre investimentos do governo Leite em obras, equipamentos, efetivos e melhorias na estrutura da segurança pública gaúcha, nesta terça-feira (7/4) são abordados os avanços na segurança na Região Sul do Estado.

Pelotas e Rio Grande tiveram redução de 81% (de 71 para 13) e 38% (de 39 para 24), respectivamente, nos índices de crimes violentos letais e intencionais (CVLI) entre 2019 e 2025. Nos homicídios dolosos, a queda foi de 84% (de 58 para 9) em Pelotas e de 51% (de 35 para 17) em Rio Grande.

Com relação aos crimes patrimoniais, em Pelotas o roubo a pedestre caiu 84%, passando de 2.142 para 339, e o roubo de veículo também caiu 84%, de 106 para 16. O município também apresentou retração de 55% (de 360 para 162) nas ocorrências em estabelecimentos comerciais. Os incidentes em transporte coletivo caíram de 44 para sete casos (-84%) e as ocorrências bancárias passaram de quatro para duas.

Em Rio Grande, ocorrências em transporte coletivo diminuíram 95%, passando de 306 para 14. O roubo a pedestre teve uma queda de 81%, saindo de 1.680 para 318 ocorrências, enquanto o roubo de veículo recuou 66%, de 51 para 17. O município registrou diminuição de 43% (de 145 para 82) nas ocorrências em estabelecimentos comerciais, e de 38% nos abigeatos (de 100 para 62).

A diminuição dos indicadores de criminalidade é reflexo dos investimentos em viaturas e equipamentos, com recursos do Fundo Especial da Segurança Pública (Fesp), do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), do Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública do Rio Grande do Sul (Piseg RS) e do Fundo Nacional da Segurança Pública.

Corpo de Bombeiros Militar

A Região Sul é atendida pelo 3º Batalhão de Bombeiro Militar – que, entre 2019 e 2026, recebeu grande número de viaturas, caminhões, pick-ups, desencarceradores e ambulâncias.

Região Sul é atendida pelo 3º Batalhão de Bombeiro Militar, que recebeu grande número de viaturas e caminhões - Foto: CBMRS

Em 14 de fevereiro de 2019, nos 106 anos de instalação do Corpo de Bombeiros de Rio Grande, foram entregues para a unidade duas viaturas, um caminhão auto cesto, uma pick-up, dez notebooks, uma impressora funcional e softwares.

Em janeiro de 2022, dois desencarceradores foram enviados para os municípios de Rio Grande e São Lourenço do Sul. Entre setembro e outubro, caminhões autobomba-tanque e ambulâncias de resgate foram encaminhados para Santa Vitória do Palmar, Jaguarão, São Lourenço do Sul, São José do Norte, Pelotas, Chuí, Arroio Grande e Pedro Osório.

Entre 2024 e 2025, o 3º Batalhão de Bombeiros Militar recebeu nove viaturas, uma camionete 4x4 e uma camionete operacional, que foram distribuídas para atender Canguçu, Jaguarão, Pelotas, Rio Grande, São Lourenço do Sul e Santa Vitória do Palmar.

Polícia Civil

A 7ª e a 18ª delegacias de Polícia Regional do Interior atendem a 16 municípios da Região Sul: Rio Grande, Arroio Grande, Chuí, Jaguarão, Santa Vitória do Palmar, São José do Norte, Pelotas, Arroio do Padre, Canguçu, Capão do Leão, Cerrito, Herval, Morro Redondo, Pedro Osório, Piratini e Turuçu.

Em 2019, o Estado entregou oito veículos e três fuzisà Polícia Civil de Pelotas. Em 2021, os efetivos das forças de segurança da região receberam, pela primeira vez, viaturas semiblindadas. Pelotas ganhou quatro viaturas, quatro modelo Duster e uma pick-up. Em 2022, Rio Grande ganhou reforços na estrutura da segurança com a aquisição de uma caminhonete Hilux.

Em outubro de 2023, Pelotas e Rio Grande foram contemplados com reforços do governo, que destinou 62 novas viaturas para 33 municípios. Em 2025, Pelotas recebeu duas viaturas, uma motocicleta e seis fuzis calibre 556 para reforçar o policiamento ostensivo. Em 2026, o governo destinou 48 viaturas, armas e simulacros de treinamento à Polícia Civil, que serão distribuídos para 45 municípios, entre eles Pelotas e Rio Grande.

Brigada Militar

O Comando Regional de Polícia Militar Sul (CRPM/Sul), responsável por 16 municípios, conta com três unidades subordinadas, o 4º Batalhão de Polícia Militar, o 6º Batalhão de Polícia Militar e a 4ª Companhia Independente.

4º Batalhão de Polícia Militar integra o Comando Regional de Polícia Militar Sul -Foto: 4º BPM

A partir de 2019, mais de cem municípios do Estado foram contemplados com viaturas e coletes balísticos. O investimento foi de cerca de R$ 12 milhões. Também foram investidos R$ 18 milhões em videomonitoramento e cercamento eletrônico, disponibilizados a 36 municípios. A Brigada Militar da Região Sul recebeu oito veículos e três fuzis, e foi criado o Batalhão de Choque de Pelotas.

Em 2021, foram entregues para o sul do Estado oito motocicletas Yamaha XTZ 250 Lander, quatro para Pelotas e quatro para Rio Grande. No mesmo ano, o 6º Batalhão de Polícia Militar foi contemplado com quatro viaturas, sendo três Renault Duster e uma Toyota Hilux.

Entre 2021 e 2022, a Região Sul recebeu 17 viaturas, sendo três veículos modelo Duster, cinco Toyota Hilux e cinco Toyota Corolla. Motocicletas também foram entregues para o policiamento de Tapes, Capão do Leão, Pelotas e Rio Grande.

Entre 2023 e 2024, Rio Grande recebeu cinco veículos e uma pick-up L200 destinados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), para o transporte de presos. Pelotas passou a contar com três novas viaturas Duster.

Em maio de 2025, foram entregues cinco viaturas Corola Cross, uma motocicleta e cinco fuzis para Pelotas e uma Corola Cross para Capão do Leão. Para o 6º Batalhão de Polícia Militar, 12 viaturas passaram a reforçar o policiamento em Rio Grande, Santa Vitória do Palmar e Chuí.

Os batalhões subordinados ao Comando Regional de Polícia Ostensiva do Sul (CRPOSul) receberam 26 veículos, entre modelos Corolla Cross, Toyota Hilux e SW4, destinados aos municípios de Arroio do Padre, Arroio Grande, Canguçu, Herval, Jaguarão, Pedro Osório, Pelotas e Rio Grande.

Instituto-Geral de Perícias

A Região Sul é atendida pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP) por meio da 3ª Coordenadoria Regional de Perícias (CRP), que compreende 28 cidades e tem sede em Pelotas. Em 2019, a CRP contava com oito viaturas, número que subiu para 12 em 2026.

Kits de papiloscopia reforçam atuação científica em investigações criminais -Foto: Sofia Vilela/Ascom IGP

Entre 2019 e 2025, a 3ª CRP recebeu uma viatura operacional Fiat Scudo para a rota de transporte de materiais para a capital e três viaturas semiblindadas Duster.

Em 2026, o governo aportou mais de R$ 12 milhões em viaturas e equipamentos de tecnologia para o IGP, distribuídos entre 11 munícipios, incluindo Pelotas.

Obras na Região Sul

Entre as obras realizadas entre 2019 e 2026 na Região Sul do Estado, está a nova sede da Patrulha Ambiental da Brigada Militar (Patram-BM), em 2019. A unidade mudou a realidade da região, qualificando as atividades do órgão de segurança ambiental.

Em 2020 foi reformado o Comando Regional de Polícia da Região Sul (CRPO-Sul), no município de Camaquã. São Lourenço do Sul recebeu um novo prédio do quartel do Corpo de Bombeiros Militar em dezembro de 2024. E em 2025, a Central de Polícia Civil, em Rio Grande, foi inaugurada em prédio de sete andares, com sete delegacias e uma área exclusiva para treinamentos de servidores.

São Lourenço do Sul recebeu novo prédio do quartel do Corpo de Bombeiros Militar em dezembro de 2024 -Foto: CBMRS