Hospital Regional Ruth Cardoso registra 11 nascimentos no domingo de Páscoa em Balneário Camboriú

Foto: Divulgação Comunicação/HRRC

O Hospital Regional Ruth Cardoso, unidade do Governo do Estado em Balneário Camboriú, registrou 11 nascimentos neste domingo de Páscoa, 5 de abril, marcando a data com muita emoção para as famílias e para as equipes de saúde. O primeiro parto ocorreu por volta da 1h da manhã. Ao todo, quatro bebês nasceram durante a madrugada e outros sete no decorrer do domingo. Em 2026, ocorrem 683 nascimentos na unidade.

Entre os recém-nascidos estão Heitor, Brenda, Mavie, Dara e Dilan Gabriel, que chegaram trazendo ainda mais significado à celebração pascal. Para tornar o momento ainda mais especial, a equipe de enfermagem registrou os bebês com adereços temáticos, como orelhinhas de coelho, em alusão à data. Todos os partos contaram com a assistência das equipes multiprofissionais da unidade, que atuam de forma contínua no cuidado materno-infantil.

Dara é a primeira filha do casal Bruno e Suelen Lopes. O nascimento estava previsto para o dia 28 de março, mas aconteceu apenas no domingo de Páscoa. “Já estava ansiosa. As contrações começaram no sábado, mas ela esperou virar o dia e escolheu nascer na Páscoa. Veio de Deus, um presentão”, relata a mãe.

Já a pequena Mavie antecipou sua chegada. O parto estava previsto para o dia 10 de abril. Ela é a primeira menina entre os três filhos de Pamela Freitas. “Cheguei a pensar se ela nasceria na Páscoa, mas não imaginava que viria. Foi muito especial, estou muito feliz”, conta.

Em 2026, a maternidade do Hospital Regional Ruth Cardoso realizou 683 partos. No mês de abril, já são 46 nascimentos. O Centro Obstétrico dispõe de equipamentos e recursos que contribuem para boas experiências de parto, entre eles bola, banqueta, cavalinho, musicoterapia e aromaterapia. Também conta com equipe médica, de enfermagem e profissionais qualificados para prestar atendimento humanizado aos pacientes da região.

Com informações da Comunicação ddo HRRC.

Mais informações:

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

(48) 99134-4078

e-mail: [email protected]

Nos siga no instagram @saude.sc