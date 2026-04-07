Terça, 07 de Abril de 2026
18°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

TV Brasil: Datena recebe o senador e jornalista Jorge Kajuru

Programa Na Mesa com Datena vai ao ar nesta terça (7), às 21h

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
07/04/2026 às 08h47
TV Brasil: Datena recebe o senador e jornalista Jorge Kajuru
© Joédson Alves/Agência Brasil

A próxima edição do programa Na Mesa Com Datena recebe Jorge Kajuru, jornalista e senador pelo estado de Goiás. A atração, comandada por José Luiz Datena, vai ao ar nesta terça-feira (7), às 21h, na TV Brasil , emissora pública da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) .

Durante a conversa, Kajuru fala sobre a sua decisão de deixar a vida política e afirma que não pretende mais concorrer a cargos públicos. O comunicador aborda as “desilusões” com o Senado Federal, relata as dificuldades enfrentadas como parlamentar e faz críticas diretas ao cenário político brasileiro.

Com mais de 40 anos de carreira na comunicação, o convidado também compartilha bastidores inéditos da televisão e do rádio, relembrando episódios marcantes de grandes coberturas e negociações que marcaram sua trajetória nos principais veículos do país.

Entrevista com Márcio França

A TV Brasil também disponibilizou em seu canal no Youtube uma entrevista exclusiva com Márcio França, que na semana passada deixou o cargo de ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte para disputar as eleições deste ano. Na entrevista, França analisa o cenário político em São Paulo, defende a importância das medidas contra o tarifaço dos Estados Unidos para proteger o setor produtivo e avalia os impactos do conflito no Oriente Médio para o Brasil. Assista aqui .

Sobre o programa

Prestes a completar um mês no ar, Na Mesa com Datena marca a chegada de José Luiz Datena à programação da TV Brasil . Com mais de 50 anos de carreira, duas vezes vencedor do Prêmio Vladimir Herzog e passagens pelas maiores emissoras do país, o apresentador conduz entrevistas que se destacam pela escuta atenta e pelo protagonismo reservado ao convidado.

A atração integra a estratégia da EBC de fortalecer o jornalismo em seus veículos, ampliar o tempo de cobertura factual e aprofundar debates sobre temas de interesse público, reforçando o papel da comunicação pública como espaço de informação segura, acessível e plural.

Serviço

Na Mesa com Datena com Jorge Kajuru - Terça-feira, 07/04, às 21h, na TV Brasil

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
O presidente dos EUA, Donald Trump, em 6 de abril de 2026 (Foto: REUTERS / Evan Vucci)
Internacional Há 27 minutos

Trump ameaça Irã: “Uma civilização inteira morrerá esta noite”

Líder iraniano reage e afirma que população está pronta para defender o país.

 -
Planejamento Há 2 horas

Governo do Estado lança consulta pública para parceria público-privada do Centro Administrativo Fernando Ferrari

O governo do Estado lançou, na segunda-feira (6/4), uma consulta pública sobre a parceria público-privada (PPP) do Centro Administrativo Fernando F...

 Investimentos do Estado incluíram entrega de viaturas para Polícia Civil da região -Foto: Rogério Fernandes/Ascom SSP
Segurança Pública Há 2 horas

Investimentos do governo Leite na Região Sul do Estado reduzem índices de criminalidade

O Governo do Rio Grande do Sul está, desde 2019, investindo em obras e renovando as frotas da segurança pública. Os investimentos de R$ 2,2 bilhões...

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Geral Há 3 horas

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 15 milhões

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília

 (Foto: Agência Brasil)
Mega Sena Há 4 horas

Mega-Sena pode pagar R$ 15 milhões nesta terça-feira

As apostas podem ser feitas até as 20h nas agências lotéricas ou pela internet

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 29°
25° Sensação
3.22 km/h Vento
88% Umidade
100% (39.98mm) Chance chuva
06h47 Nascer do sol
18h26 Pôr do sol
Quarta
23° 15°
Quinta
25° 13°
Sexta
27° 12°
Sábado
29° 12°
Domingo
22° 16°
Últimas notícias
Data Especial Há 5 minutos

7 de abril celebra o Dia do Jornalista e destaca a importância da informação
Senado Federal Há 5 minutos

Medida provisória reforça fundo da Polícia Federal com recursos das bets
Política Há 5 minutos

Ex-governador do DF não comparece à CPMI do Crime Organizado
Internacional Há 14 minutos

Trump ameaça Irã: “Uma civilização inteira morrerá esta noite”
Senado Federal Há 21 minutos

Plenário pode votar 18 indicações para embaixadas nesta quarta-feira

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 +0,37%
Euro
R$ 5,97 +0,56%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 373,624,93 -2,05%
Ibovespa
186,634,55 pts -0.81%
Mega-Sena
Concurso 2992 (04/04/26)
04
17
23
33
36
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6994 (06/04/26)
21
29
44
53
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3654 (06/04/26)
01
02
03
04
06
07
11
15
17
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2908 (06/04/26)
00
05
11
14
15
20
22
26
32
38
43
46
53
58
72
77
93
94
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2941 (06/04/26)
19
26
28
29
34
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias