O concurso 2.993 da Mega-Sena pode pagar R$ 15 milhões nesta terça-feira (7), segundo a Caixa Econômica Federal. O sorteio ocorre às 21h, em São Paulo.
As apostas podem ser feitas até as 20h nas agências lotéricas ou pela internet. O bilhete mínimo, com seis números, custa R$ 6.
O último concurso da Mega-Sena, realizado na noite de sábado (4), não teve ganhador. Os números sorteados foram: 04, 17, 23, 33, 36 e 49.
Se um apostador faturar o prêmio principal sozinho e aplicar o dinheiro na poupança, receberá mais de R$ 100 mil em rendimentos no primeiro mês.