Sem baliza, aprovação em prova prática da CNH cresce no Rio Grande do Sul

A retirada da baliza da prova prática para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B já reflete em aumento no número de aprovados no RS. Dados do Detran-RS mostram que mais da metade dos candidatos que realizou o exame entre fevereiro e março deste ano foi aprovada, cenário inverso ao registrado em 2025, quando predominavam as reprovações.
Para efeito de comparação, no primeiro mês sem a exigência da manobra, fevereiro de 2026 registrou 205 candidatos submetidos à prova prática, dos quais 130 foram aprovados. No mesmo período do ano passado, foram 415 exames, com 218 aprovações.
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