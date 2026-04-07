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Sem baliza, aprovação em prova prática da CNH cresce no Rio Grande do Sul

Dados do Detran-RS mostram que mais da metade dos candidatos que realizou o exame entre fevereiro e março deste ano foi aprovada

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal ‘NH e AbcMais
07/04/2026 às 07h29
Sem baliza, aprovação em prova prática da CNH cresce no Rio Grande do Sul
(Foto: Ilustração)

A retirada da baliza da prova prática para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B já reflete em aumento no número de aprovados no RS. Dados do Detran-RS mostram que mais da metade dos candidatos que realizou o exame entre fevereiro e março deste ano foi aprovada, cenário inverso ao registrado em 2025, quando predominavam as reprovações.

Para efeito de comparação, no primeiro mês sem a exigência da manobra, fevereiro de 2026 registrou 205 candidatos submetidos à prova prática, dos quais 130 foram aprovados. No mesmo período do ano passado, foram 415 exames, com 218 aprovações.

Principais Mudanças e Impactos:

  • Aumento de Aprovação: Em fevereiro de 2026, 48,29% dos estreantes passaram, contra 33,25% em 2025.
  • Novo Formato: O exame concentra-se na condução em via pública, encerrando com uma manobra de estacionamento.
  • Novas Regras de Pontuação: A aprovação ficou mais flexível, permitindo até 10 pontos de penalidade, diferentemente das regras anteriores que eram mais rígidas.
  • Implementação: A medida, que já era aplicada em outros estados, passou a valer no RS em fevereiro de 2026, com foco em simular situações reais de trânsito.



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