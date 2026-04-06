Segunda, 06 de Abril de 2026
18°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado capacita servidores para gestão de projetos de convênios municipais financiados pela Consulta Popular

O governo do Estado promoveu na segunda-feira (6/4) uma capacitação de servidores para aprimorar conhecimentos técnicos relacionados à gestão dos c...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
06/04/2026 às 21h21
Governo do Estado capacita servidores para gestão de projetos de convênios municipais financiados pela Consulta Popular
Estado possui 934 convênios ativos vinculados à Consulta Popular, totalizando mais de R$ 127 milhões previstos no orçamento -Foto: Paloma Fleck/Ascom SPGG

O governo do Estado promoveu na segunda-feira (6/4) uma capacitação de servidores para aprimorar conhecimentos técnicos relacionados à gestão dos convênios municipais financiados pela Consulta Popular. A atividade, realizada no Auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), em Porto Alegre, foi conduzida pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), por meio do Departamento de Articulação Regional e Participação (Darp). O treinamento reuniu representantes de diferentes órgãos estaduais envolvidos na organização dos processos administrativos, na execução, no monitoramento e na prestação de contas dos projetos.

O secretário-adjunto de Planejamento, Governança e Gestão, Felipe Cruzeiro, destacou o papel da capacitação diante do volume de projetos em execução. “A Consulta Popular reúne um conjunto amplo de iniciativas em andamento, com diferentes etapas e demandas técnicas. O objetivo desta capacitação é apoiar as equipes na condução desses processos, esclarecer dúvidas e compartilhar práticas que contribuam para dar andamento aos convênios e à execução dos projetos”, explicou.

Já a subsecretária de Planejamento, Carolina Scarparo, ressaltou que a execução dos projetos é conduzida pelas áreas responsáveis. "A atuação da SPGG se dá no apoio técnico e na integração entre os envolvidos ao longo desse processo”, complementou.

Temas abordados

Os conteúdos incluíram a organização da Consulta Popular como instrumento de definição das prioridades regionais e sua integração ao planejamento orçamentário estadual. Também foram apresentados aspectos da legislação aplicável aos convênios e das etapas de elaboração dos projetos, incluindo a construção dos planos de trabalho, com definição de metas, cronograma e distribuição de recursos.

No eixo de monitoramento, foram apresentados os sistemas utilizados para o acompanhamento físico e financeiro das ações. A capacitação abordou a gestão dos recursos e os procedimentos de prestação de contas, com foco na execução regular dos projetos. A atividade também considerou o ingresso recente de novos servidores no Estado, com o objetivo de alinhar fluxos, responsabilidades e rotinas administrativas, contribuindo para reduzir inconsistências operacionais e qualificar o acompanhamento das ações.

A diretora do Darp e coordenadora estadual da Consulta Popular, Bruna Blos, destacou a dinâmica do fluxo nas etapas do processo participativo. “A Consulta Popular envolve uma sequência de etapas que vão desde a mobilização regional até a consolidação das propostas. A compreensão desse percurso é fundamental para dar continuidade aos projetos e organizar a atuação dos diferentes atores envolvidos”, afirmou.

Sobre a Consulta Popular

Criada em 1998, a Consulta Popular é um instrumento de participação direta da população na definição das prioridades regionais contempladas com parte dos recursos do orçamento estadual. O processo é coordenado pela SPGG, em parceria com os Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes), e envolve etapas de envio de propostas, assembleias regionais e votação popular.

Atualmente, o Estado possui 934 convênios ativos vinculados à Consulta Popular, totalizando mais de R$ 127 milhões previstos no orçamento. No ciclo 2025/2026 da Consulta Popular, houve a participação de mais de 277 mil votantes, com 1.379 propostas apresentadas.

Texto: Marcelo Bergter/Ascom SPGG
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 3 horas

Em duas ações na Via Dutra, PF apreende 10 fuzis e 12 pistolas

Armamentos iam de São Paulo para o Rio de Janeiro

 (Foto: Divulgação)
Legislativo Há 4 horas

Falta de energia adia sessão da Câmara de Vereadores de Vista Gaúcha

Reunião foi remarcada para terça-feira, 7 de abril, às 18h15, após problemas técnicos na sede do Legislativo

 (Foto: Divulgação)
Tempo Severo Há 4 horas

Temporal causa danos e deixa comunidades sem energia em Vista Gaúcha

Ventos fortes destelham salão em Tiradentes, derrubam árvores e provocam interrupção no fornecimento de energia elétrica

 -
Detran Há 6 horas

Estado amplia oferta de exames práticos do DetranRS para candidatos a motoristas

Para atender candidatos que realizam aulas com instrutores autônomos, o governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (DetranRS)...

 Publicação estrutura modelo de gestão do RS Seguro com abordagem em evidências, planejamento e integração institucional -Foto: Vitor Rosa/Secom
Segurança Pública Há 7 horas

Governador Eduardo Leite lança publicação técnica sobre o Programa RS Seguro em parceria com a Unesco

O governador Eduardo Leite lançou, nesta segunda-feira (6/4), no Palácio Piratini, uma publicação técnica que consolida diretrizes, metodologias e ...

Tenente Portela, RS
20°
Tempo limpo
Mín. 18° Máx. 32°
20° Sensação
1.82 km/h Vento
88% Umidade
54% (0.28mm) Chance chuva
06h46 Nascer do sol
18h27 Pôr do sol
Terça
28° 18°
Quarta
22° 13°
Quinta
25° 11°
Sexta
27° 12°
Sábado
29° 12°
Últimas notícias
Planejamento Há 1 hora

Governo do Estado capacita servidores para gestão de projetos de convênios municipais financiados pela Consulta Popular
Câmara Há 2 horas

ECA Digital depende de mudança de cultura para ser efetivo, aponta debate
Esportes Há 2 horas

Maior competição de futebol universitário começa em capital nordestina
Economia Há 2 horas

Proposta de subsídio ao diesel importado tem adesão de 25 estados
Câmara Há 3 horas

Projeto prevê inclusão de cacau e derivados na merenda escolar

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 +0,00%
Euro
R$ 5,94 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 374,931,58 -1,33%
Ibovespa
188,161,97 pts 0.06%
Mega-Sena
Concurso 2992 (04/04/26)
04
17
23
33
36
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6993 (04/04/26)
07
17
25
49
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3653 (04/04/26)
02
03
04
06
07
08
10
11
13
14
16
18
19
20
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2907 (01/04/26)
00
01
04
05
09
25
27
28
34
36
53
58
67
69
72
80
82
93
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2940 (04/04/26)
05
13
18
29
31
33
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias