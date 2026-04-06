Segunda, 06 de Abril de 2026
18°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Projeto prevê inclusão de cacau e derivados na merenda escolar

A Câmara dos Deputados está discutindo o assunto

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
06/04/2026 às 19h37
Projeto prevê inclusão de cacau e derivados na merenda escolar
Bruno Spada / Câmara dos Deputados

O Projeto de Lei 69/26 inclui entre as diretrizes da Política Nacional de Incentivo à Produção de Cacau de Qualidade o estímulo à adoção do fruto e de derivados na merenda escolar. O texto está em análise na Câmara dos Deputados.

A proposta altera a Lei 13.710/18 , que trata da política nacional. Hoje, essa norma já estimula a adoção do chocolate na merenda.

Segundo o deputado Zé Neto (PT-BA), autor da proposta, a mudança fortalece a cadeia econômica do cacau, sobretudo a agricultura familiar. Ele citou ainda possíveis benefícios do consumo moderado do alimento.

“A medida poderá gerar benefícios tanto para os produtores locais que se empenham diariamente nessa atividade quanto para os jovens brasileiros em idade escolar”, afirmou Zé Neto.

Próximos passos
A proposta será analisada em caráter conclusivo pelas comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, terá de ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Saúde mental de jornalistas exige mais estudos, aponta Conselho de Comunicação

Relatório cita aumento de afastamentos e condições de trabalho como fatores de risco
Câmara Há 2 horas

Projeto define regras para monitorar e controlar a poluição sonora no país

O Projeto de Lei 225/26 cria a Política Nacional de Despoluição Sonora, com regras para monitorar, mapear e reduzir ruídos em áreas urbanas e rurai...
Câmara Há 2 horas

Relator afirma que governo ainda tem ressalvas à vinculação de recursos para assistência social; veja a entrevista

Proposta pode ser votada nesta semana na Câmara dos Deputados

 Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Comissão ouve procuradores sobre repressão durante a ditadura militar; participe

O debate será interativo; os interessados poderão enviar perguntas pela internet

 Marcelo Casal Jr./Agência Brasil
Câmara Há 4 horas

Comissão especial debate exigência de exames médicos e psicológicos no trânsito

A comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa mudanças no Código de Trânsito Brasileiro realiza audiência pública nesta quarta-feira (8...

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 32°
21° Sensação
2.12 km/h Vento
85% Umidade
54% (0.28mm) Chance chuva
06h46 Nascer do sol
18h27 Pôr do sol
Terça
28° 18°
Quarta
22° 13°
Quinta
25° 11°
Sexta
27° 12°
Sábado
29° 12°
Últimas notícias
Economia Há 35 minutos

Proposta de subsídio ao diesel importado tem adesão de 25 estados
Câmara Há 1 hora

Projeto prevê inclusão de cacau e derivados na merenda escolar
Economia Há 2 horas

Governo eleva imposto do cigarro para bancar querosene e biodiesel
Geral Há 2 horas

Em duas ações na Via Dutra, PF apreende 10 fuzis e 12 pistolas
Educação Há 2 horas

Prazo para pedir isenção da taxa de inscrição no Enem começa no dia 13

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 -0,25%
Euro
R$ 5,94 -0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 375,323,28 +2,87%
Ibovespa
188,161,97 pts 0.06%
Mega-Sena
Concurso 2992 (04/04/26)
04
17
23
33
36
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6993 (04/04/26)
07
17
25
49
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3653 (04/04/26)
02
03
04
06
07
08
10
11
13
14
16
18
19
20
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2907 (01/04/26)
00
01
04
05
09
25
27
28
34
36
53
58
67
69
72
80
82
93
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2940 (04/04/26)
05
13
18
29
31
33
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias