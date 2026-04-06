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Em duas ações na Via Dutra, PF apreende 10 fuzis e 12 pistolas

Armamentos iam de São Paulo para o Rio de Janeiro

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
06/04/2026 às 19h17

Agentes da Polícia Federal prenderam em flagrante em uma barreira policial na Rodovia Presidente Dutra, altura do município de Piraí, no sul fluminense, um casal que transportava armamento pesado.

A barreira foi montada com foco na repressão ao tráfico interestadual de drogas e armas.

Os dois saíram de São Paulo e iam para o Rio de Janeiro. Ao serem parados, os ocupantes apresentaram nervosismo e versões diferentes sobre o motivo e a logística da viagem durante a abordagem na barreira.

Diante das suspeitas, durante uma vistoria minuciosa na estrutura do automóvel, os policiais federais localizaram em fundos falsos na carroceria do veículo, seis fuzis e 11 pistolas, além de carregadores.

De acordo com a Delegacia de Repressão a Drogas da Polícia Federal, que coordenou a ação, “as apreensões representam um impacto direto na estrutura bélica das facções, retirando de circulação, armas de fogo cujo destino final seria o abastecimento de comunidades fluminenses dominadas pelo crime organizado”.

O casal, o veículo e todo o armamento apreendido foram encaminhados à Superintendência da PF, na Praça Mauá.

O casal responderá pelo crime de tráfico interestadual de armas de fogo de uso restrito e ficará à disposição da Justiça, aguardando julgamento.

Outra apreensão

Em outra ação, agentes da Polícia Federal apreenderam armas, também na Via Dutra, com uma mulher que viajava em um carro de aplicativo.

A presa viajava em um carro de aplicativo que foi parado durante barreira policial. O armamento, quatro fuzis automáticos e uma pistola, foi localizado dentro de malas de viagem, com apoio de um cão farejador.

A interceptação ocorreu durante uma barreira policial na altura do município de Itatiaia, no sul do Rio de Janeiro, altura da Serra da Mantiqueira, divisa de Minas Gerais e São Paulo.

Após a sinalização positiva do cão adestrado para farejar drogas, os agentes fizeram uma checagem na bagagem e localizaram o armamento.

A mulher não teve a identificação divulgada. Ela contou que saiu de São Paulo e levaria as armas para uma comunidade na capital fluminense, dominada pelo crime organizado, mas se negou a dar outras informações.

A mulher foi autuada em flagrante na sede da PF no Rio de Janeiro e, em seguida, encaminhada a um presídio do estado, onde aguardará julgamento.

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