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Temporal causa danos e deixa comunidades sem energia em Vista Gaúcha

Ventos fortes destelham salão em Tiradentes, derrubam árvores e provocam interrupção no fornecimento de energia elétrica

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
06/04/2026 às 18h18
Temporal causa danos e deixa comunidades sem energia em Vista Gaúcha
(Foto: Divulgação)

Um temporal registrado na tarde desta segunda-feira provocou diversos estragos no município de Vista Gaúcha, atingindo principalmente áreas do interior. A força do vento derrubou galhos de árvores, causou a queda de fios de energia elétrica e resultou em danos estruturais em algumas residências.

A comunidade de Tiradentes foi a mais afetada pelo evento climático. No local, o salão comunitário teve o telhado completamente arrancado pela intensidade dos ventos. Além disso, moradores relataram prejuízos em outros imóveis, com registros de destelhamentos parciais e danos materiais.

O fornecimento de energia elétrica foi interrompido em toda a cidade por mais de duas horas, sendo restabelecido de forma gradual. Até o momento, algumas comunidades do interior ainda permanecem sem luz. Produtores rurais também contabilizam os impactos do temporal, com volumes de chuva estimados entre 70 e 80 milímetros em diferentes pontos do município.




(Fotos: Divulgação Grupo de WhatsApp)


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