Temporal causa danos e deixa comunidades sem energia em Vista Gaúcha

Um temporal registrado na tarde desta segunda-feira provocou diversos estragos no município de Vista Gaúcha, atingindo principalmente áreas do interior. A força do vento derrubou galhos de árvores, causou a queda de fios de energia elétrica e resultou em danos estruturais em algumas residências.

A comunidade de Tiradentes foi a mais afetada pelo evento climático. No local, o salão comunitário teve o telhado completamente arrancado pela intensidade dos ventos. Além disso, moradores relataram prejuízos em outros imóveis, com registros de destelhamentos parciais e danos materiais.

O fornecimento de energia elétrica foi interrompido em toda a cidade por mais de duas horas, sendo restabelecido de forma gradual. Até o momento, algumas comunidades do interior ainda permanecem sem luz. Produtores rurais também contabilizam os impactos do temporal, com volumes de chuva estimados entre 70 e 80 milímetros em diferentes pontos do município.









(Fotos: Divulgação Grupo de WhatsApp)





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