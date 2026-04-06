Comissão ouve procuradores sobre repressão durante a ditadura militar; participe

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados realiza, nesta quarta-feira (8), audiência sobre as vítimas da repressão estatal e empresarial durante a ditadura militar no Brasil.

O debate será realizado às 17 horas, no plenário 9.

A reunião atende a pedido do deputado Reimont (PT-RJ). O objetivo é ouvir familiares de pessoas atingidas pela repressão durante a ditadura militar, representantes do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Trabalho.

O deputado afirma que a ditadura militar no Brasil foi marcada por prisões arbitrárias, tortura e repressão a trabalhadores, povos indígenas e comunidades rurais, muitas vezes com a participação ou conivência de agentes privados.

Reimont argumenta que ouvir familiares das vítimas é fundamental para fortalecer as políticas de memória, verdade e justiça.