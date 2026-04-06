Estado amplia oferta de exames práticos do DetranRS para candidatos a motoristas

Para atender candidatos que realizam aulas com instrutores autônomos, o governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (DetranRS), ampliou a oferta de exames práticos de direção para a categoria B (carro) no Rio Grande do Sul, no mês de abril. Além da Capital, os alunos serão atendidos também em Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Osório, Pelotas, Santa Cruz do Sul e Santo Ângelo.
A autarquia acompanha o cadastramento dos instrutores autônomos e a quantidade de aulas registradas, o que permite a abertura gradual de novas bancas examinadoras, conforme a demanda.
Como agendar o exame prático
Agendas de exames disponíveis
As seguintes datas e localidades estão com vagas abertas para agendamento no mês de abril:
Liberdade de escolha do candidato
O aluno pode realizar o exame prático em qualquer cidade disponível, independentemente do local onde mora ou realizou as aulas, conforme sua preferência e disponibilidade.
Texto: Ascom DetranRS
Edição: Secom