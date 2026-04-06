Estado amplia oferta de exames práticos do DetranRS para candidatos a motoristas

Para atender candidatos que realizam aulas com instrutores autônomos, o governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (DetranRS), ampliou a oferta de exames práticos de direção para a categoria B (carro) no Rio Grande do Sul, no mês de abril. Além da Capital, os alunos serão atendidos também em Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Osório, Pelotas, Santa Cruz do Sul e Santo Ângelo.

A autarquia acompanha o cadastramento dos instrutores autônomos e a quantidade de aulas registradas, o que permite a abertura gradual de novas bancas examinadoras, conforme a demanda.

Como agendar o exame prático

Candidatos que fazem aulas em Centros de Formação de Condutores (CFCs): agendar o exame diretamente com o CFC.





agendar o exame diretamente com o CFC. Candidatos que realizam aulas com instrutores autônomos: fazer o agendamento pelo site do DetranRS, por meio da



fazer o agendamento pelo site do DetranRS, por meio da Central de Serviços

Agendas de exames disponíveis

As seguintes datas e localidades estão com vagas abertas para agendamento no mês de abril:

10/4 – Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Osório, Pelotas, Santa Cruz do Sul e Santo Ângelo;

15/4 – Porto Alegre;

17/4 – Santa Cruz do Sul;

24/4 – Santa Cruz do Sul.





Liberdade de escolha do candidato

O aluno pode realizar o exame prático em qualquer cidade disponível, independentemente do local onde mora ou realizou as aulas, conforme sua preferência e disponibilidade.