Governador Eduardo Leite lança publicação técnica sobre o Programa RS Seguro em parceria com a Unesco

O governador Eduardo Leite lançou, nesta segunda-feira (6/4), no Palácio Piratini, uma publicação técnica que consolida diretrizes, metodologias e resultados do Programa RS Seguro . Elaborado pela equipe da Unidade de Coordenação do programa, o material contou com parceria da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) no Brasil, responsável pela edição, diagramação, impressão e tradução para o inglês.

No encontro, o governador afirmou que a publicação reforça o compromisso do Estado com a qualificação das políticas públicas. “Este material consolida o RS Seguro como um modelo de gestão baseado em inteligência, investimento e integração entre instituições. É dessa forma que atuamos no enfrentamento à criminalidade: criando oportunidades e políticas preventivas para que as pessoas não ingressem no mundo do crime. Mas, quando isso ocorre, o Estado precisa agir com firmeza, garantindo uma atuação coordenada e eficiente das forças de segurança. O RS Seguro demonstra que é possível reduzir a violência com estratégia, consistência e foco em resultados, sempre com o objetivo maior de preservar vidas”, destacou.

Leite destaca RS Seguro como referência em gestão da segurança com estratégia baseada em prevenção e resultados -Foto: Vitor Rosa/Secom

Participaram do lançamento o secretário da Segurança Pública, Mário Ikeda, o secretário-executivo do RS Seguro, Antônio Padilha, e a diretora e representante da Unesco no Brasil, Marlova Jovchelovitch Noleto.

A publicação reúne o trabalho técnico desenvolvido ao longo de mais de um ano, com a sistematização de dados, a consolidação de diretrizes estratégicas e a análise de indicadores de segurança pública. A abordagem integrada articula ações de prevenção, repressão qualificada e políticas sociais, com base em evidências. Ao todo, serão distribuídos 500 exemplares, ampliando o alcance do conteúdo no Brasil e no exterior.

“Esta publicação representa a consolidação de um modelo de gestão da segurança pública baseado em evidências, planejamento e integração entre instituições. O RS Seguro demonstra que enfrentar a criminalidade exige estratégia, inteligência e atuação coordenada, aliando a repressão qualificada e políticas de prevenção. A parceria amplia o alcance desse trabalho e reforça o compromisso do governo do Estado com a transparência, a produção técnica e a disseminação de boas práticas, inclusive em nível internacional”, afirma Padilha.

Parceria com a Unesco amplia alcance de publicação técnica do RS Seguro -Foto: Vitor Rosa/Secom

O material também enfatiza a importância da atuação interinstitucional e da leitura estratégica dos territórios, destacando a necessidade de planejamento contínuo e da adoção de soluções que considerem a complexidade dos fenômenos relacionados à criminalidade. A iniciativa contribui para o aprimoramento das políticas públicas e para a disseminação de boas práticas que priorizem a redução da violência e a preservação da vida, posicionando o Rio Grande do Sul como referência nacional na gestão da segurança pública.

Sobre o RS Seguro

Vinculado ao Gabinete do Governador, o Programa RS Seguro é estruturado em quatro eixos: combate ao crime; políticas sociais e preventivas; qualificação do atendimento ao cidadão e valorização profissional; e sistema prisional. Foi criado em 28 de fevereiro de 2019, como uma das primeiras políticas do governador Eduardo Leite.

Ao longo dos últimos anos, tem se consolidado como referência na gestão da segurança pública, com resultados expressivos na redução de indicadores de criminalidade e na ampliação de políticas voltadas à prevenção e à qualificação do sistema prisional. A nova publicação se soma a esse esforço, oferecendo um instrumento técnico que contribui para o compartilhamento de conhecimento e para o aprimoramento contínuo das estratégias de segurança pública no Estado.