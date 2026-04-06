Segunda, 06 de Abril de 2026
18°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado abre inscrições para oito cursos on-line gratuitos da Escola Pública de Trânsito

O governo do Estado, por meio da Escola Pública de Trânsito do DetranRS, abriu inscrições para oito cursos on-line gratuitos. As formações são assí...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
06/04/2026 às 15h17
Governo do Estado abre inscrições para oito cursos on-line gratuitos da Escola Pública de Trânsito
-

O governo do Estado, por meio da Escola Pública de Trânsito do DetranRS, abriu inscrições para oito cursos on-line gratuitos. As formações são assíncronas, com certificação ao final, e voltadas a diferentes públicos, como pedestres, gestores de trânsito e a população em geral. Não há limite de vagas. As inscrições podem ser realizadas por dois caminhos:

  • Central de Serviços do DetranRS : acessar o item “Todos os Cursos” e clicar na opção “Ver detalhes” do curso desejado. Ao rolar a página de informações, selecionar “Realizar inscrição”.

  • Escola Pública de Trânsito : acessar o item “Cursos e Atividades”, selecionar a opção “Todas as Ações”. Escolher o curso desejado e clicar em “Quero me inscrever”.

Para concluir a inscrição, será necessário fazer login ou criar uma conta, caso seja o primeiro acesso ao sistema. Para outras informações, entrar em contato pelo e-mail [email protected] .

Cursos disponíveis:

  • Recalculando Rota a Pé – Inclusão
    • Público-alvo: público em geral
    • Carga horária: 4h/aula
    • Voltado a quem deseja compreender melhor as necessidades de pessoas com deficiência, idosos e crianças no trânsito. O curso propõe reflexões sobre acessibilidade, mobilidade com autonomia e estratégias para educar crianças para o trânsito.

  • Recalculando Rota a Pé – Pedestre
    • Público-alvo: público em geral
    • Carga horária: 4h/aula
    • Formação voltada a todos que se locomovem a pé. Aborda segurança, atenção no caminhar, regras de trânsito, riscos comuns e como evitá-los. Inclui dicas práticas para caminhadas em diferentes ambientes.

  • Recalculando Rota a Pé – Gestor
    • Público-alvo: gestores de trânsito e profissionais da área
    • Carga horária: 4h/aula
    • Oferece visão sobre a infraestrutura urbana sob a ótica do pedestre. Apresenta exemplos de cidades que incentivam a mobilidade a pé e estratégias para promover deslocamentos seguros e sustentáveis.

  • Orquestrando – Gestores
    • Público-alvo: gestores de trânsito
    • Carga horária: 20h/aula
    • Inspirado na música brasileira, o curso propõe uma analogia entre o papel do maestro e o do gestor de trânsito. Aborda liderança, trabalho em equipe e estratégias para melhorar o trânsito nos municípios.

  • EducAção no Trânsito
    • Público-alvo: público em geral
    • Carga horária: 12h/aula
    • Curso introdutório sobre educação no trânsito. Explora comportamentos de risco, mobilidade urbana, cidadania e escolhas mais seguras no dia a dia. Incentiva atitudes conscientes e sustentáveis.

  • Teia Multiplicadores
    • Público-alvo: professores e cidadãos interessados em multiplicar conhecimento
    • Carga horária: 24h/aula
    • Capacita educadores e cidadãos para atuarem como multiplicadores da educação para o trânsito. Trabalha ética, cidadania, práticas pedagógicas e ações educativas voltadas à segurança e harmonia no trânsito.

  • Percurso de Bike – Regulamentação
    • Público-alvo: público em geral
    • Carga horária: 4h/aula
    • Foca nas normas de circulação e conduta para ciclistas. Aborda a convivência entre ciclistas, motoristas e pedestres, promovendo o uso seguro e responsável da bicicleta como meio de transporte.

  • Percurso de Bike – Infraestrutura
    • Público-alvo: público em geral
    • Carga horária: 4h/aula
    • Explora o planejamento e a infraestrutura cicloviária. Incentiva o uso da bicicleta, o respeito às normas de trânsito e a valorização de espaços urbanos mais seguros e integrados para ciclistas.

Texto: Ascom DetranRS
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 8 minutos

Começa hoje prazo para biometria em programas sociais

Cadastro biométrico é vinculado à Carteira de Identidade Nacional

 (Foto: Reprodução)
Segurança Há 1 hora

Homem embriagado é resgatado de lago e encaminhado ao hospital em Três Passos

O homem foi conduzido ao Hospital de Caridade devido ao risco de retornar ao lago e ter um mal súbito.

 (Foto: Divulgação BM)
Segurança Há 2 horas

Adolescente é detido com cédulas falsas em Três Passos

Além do dinheiro falso com o menor foi encontrado cocaína

 (Foto: Arte Sistema Província)
Abigeato Há 2 horas

Vaca leiteira é furtada e ladrões deixam rastro durante fuga em Cruz Alta

Apesar do acompanhamento do trajeto, até o momento não há suspeitos identificados
Geral Há 2 horas

Operação Semana Santa: acidentes em rodovias resultam em 57 mortes

Infração mais registrada foi trafegar acima da velocidade da via

Tenente Portela, RS
31°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 32°
31° Sensação
3.06 km/h Vento
38% Umidade
54% (0.28mm) Chance chuva
06h46 Nascer do sol
18h27 Pôr do sol
Terça
28° 18°
Quarta
22° 13°
Quinta
25° 11°
Sexta
27° 12°
Sábado
29° 12°
Últimas notícias
Tecnologia Há 8 minutos

Guilherme Horn lança livro sobre inteligência artificial
Senado Federal Há 8 minutos

Sancionado reajuste para o Ministério Público da União
Câmara Há 8 minutos

Sancionada lei que reajusta em 8% salário de funcionários do Ministério Público e do Conselho do Ministério Público
Geral Há 8 minutos

Começa hoje prazo para biometria em programas sociais
Esporte e lazer Há 8 minutos

Com financiamento do governo do Estado, Circuito Estadual de Skate terá quatro etapas em abril

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 -0,21%
Euro
R$ 5,94 +0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 380,673,90 +4,29%
Ibovespa
187,923,95 pts -0.07%
Mega-Sena
Concurso 2992 (04/04/26)
04
17
23
33
36
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6993 (04/04/26)
07
17
25
49
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3653 (04/04/26)
02
03
04
06
07
08
10
11
13
14
16
18
19
20
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2907 (01/04/26)
00
01
04
05
09
25
27
28
34
36
53
58
67
69
72
80
82
93
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2940 (04/04/26)
05
13
18
29
31
33
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias