Governo do Estado abre inscrições para oito cursos on-line gratuitos da Escola Pública de Trânsito

O governo do Estado, por meio da Escola Pública de Trânsito do DetranRS, abriu inscrições para oito cursos on-line gratuitos. As formações são assíncronas, com certificação ao final, e voltadas a diferentes públicos, como pedestres, gestores de trânsito e a população em geral. Não há limite de vagas. As inscrições podem ser realizadas por dois caminhos:

Central de Serviços do DetranRS : acessar o item “Todos os Cursos” e clicar na opção “Ver detalhes” do curso desejado. Ao rolar a página de informações, selecionar “Realizar inscrição”.





Escola Pública de Trânsito : acessa r o item “Cursos e Atividades”, selecionar a opção “Todas as Ações”. Escolher o curso desejado e clicar em “Quero me inscrever”.





Para concluir a inscrição, será necessário fazer login ou criar uma conta, caso seja o primeiro acesso ao sistema. Para outras informações, entrar em contato pelo e-mail [email protected] .

Cursos disponíveis:

Recalculando Rota a Pé – Inclusão Público-alvo: público em geral Carga horária: 4h/aula Voltado a quem deseja compreender melhor as necessidades de pessoas com deficiência, idosos e crianças no trânsito. O curso propõe reflexões sobre acessibilidade, mobilidade com autonomia e estratégias para educar crianças para o trânsito.





Recalculando Rota a Pé – Pedestre Público-alvo: público em geral Carga horária: 4h/aula Formação voltada a todos que se locomovem a pé. Aborda segurança, atenção no caminhar, regras de trânsito, riscos comuns e como evitá-los. Inclui dicas práticas para caminhadas em diferentes ambientes.





Recalculando Rota a Pé – Gestor Público-alvo: gestores de trânsito e profissionais da área Carga horária: 4h/aula Oferece visão sobre a infraestrutura urbana sob a ótica do pedestre. Apresenta exemplos de cidades que incentivam a mobilidade a pé e estratégias para promover deslocamentos seguros e sustentáveis.





Orquestrando – Gestores Público-alvo: gestores de trânsito Carga horária: 20h/aula Inspirado na música brasileira, o curso propõe uma analogia entre o papel do maestro e o do gestor de trânsito. Aborda liderança, trabalho em equipe e estratégias para melhorar o trânsito nos municípios.





EducAção no Trânsito Público-alvo: público em geral Carga horária: 12h/aula Curso introdutório sobre educação no trânsito. Explora comportamentos de risco, mobilidade urbana, cidadania e escolhas mais seguras no dia a dia. Incentiva atitudes conscientes e sustentáveis.





Teia Multiplicadores Público-alvo: professores e cidadãos interessados em multiplicar conhecimento Carga horária: 24h/aula Capacita educadores e cidadãos para atuarem como multiplicadores da educação para o trânsito. Trabalha ética, cidadania, práticas pedagógicas e ações educativas voltadas à segurança e harmonia no trânsito.





Percurso de Bike – Regulamentação Público-alvo: público em geral Carga horária: 4h/aula Foca nas normas de circulação e conduta para ciclistas. Aborda a convivência entre ciclistas, motoristas e pedestres, promovendo o uso seguro e responsável da bicicleta como meio de transporte.





Percurso de Bike – Infraestrutura Público-alvo: público em geral Carga horária: 4h/aula Explora o planejamento e a infraestrutura cicloviária. Incentiva o uso da bicicleta, o respeito às normas de trânsito e a valorização de espaços urbanos mais seguros e integrados para ciclistas.





