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Homem embriagado é resgatado de lago e encaminhado ao hospital em Três Passos

O homem foi conduzido ao Hospital de Caridade devido ao risco de retornar ao lago e ter um mal súbito.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Três Passos News
06/04/2026 às 14h24
Homem embriagado é resgatado de lago e encaminhado ao hospital em Três Passos
(Foto: Reprodução)

Por volta das 18h20 de domingo, 5, o Corpo de Bombeiros foi acionado pela Brigada Militar para retirar um homem de dentro do lago no Parque do Lago Frei Ivo, no bairro Pindorama, em Três Passos.

Conforme as informações, o homem estava embriagado e nadando no local. A guarnição o chamou para a margem quando foi possível perceber sinais de embriaguez. O mesmo foi puxado para fora e contido com o auxílio da Brigada Militar, pois queria retornar para o lago.

O homem foi conduzido ao Hospital de Caridade devido ao risco de retornar ao lago e ter um mal súbito. Ele não estava ferido.


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