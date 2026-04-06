Segunda, 06 de Abril de 2026
18°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Adolescente é detido com cédulas falsas em Três Passos

Além do dinheiro falso com o menor foi encontrado cocaína

Por: Andre Eberhardt Fonte: Informaçoes Brigada Militar
06/04/2026 às 13h46
(Foto: Divulgação BM)

No âmbito da Operação Plano Tático Operacional, os policiais militares do 7º Batalão de Polícia Militar (7° BPM), apreenderam um adolescente com cédulas falsas em Três Passos.

De acordo com a Brigada Militar, na noite da sexta-feira, 3 de abril, após abordagem e busca pessoal no menor foi localizaram R$ 4.350,00 em notas falsas, uma porção de cocaína e um iphone.

Diante dos fatos, a mercadoria foi apreendida e o adolescente foi encaminhado até a Delegacia de Polícia para os procedimentos legais cabíveis, incluindo o registro do flagrante.  



■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp


* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Tenente Portela, RS
31°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 32°
31° Sensação
3.06 km/h Vento
38% Umidade
54% (0.28mm) Chance chuva
06h46 Nascer do sol
18h27 Pôr do sol
Terça
28° 18°
Quarta
22° 13°
Quinta
25° 11°
Sexta
27° 12°
Sábado
29° 12°
Economia
Dólar
R$ 5,15 -0,21%
Euro
R$ 5,94 +0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 380,673,90 +4,29%
Ibovespa
187,923,95 pts -0.07%
Mega-Sena
Concurso 2992 (04/04/26)
04
17
23
33
36
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6993 (04/04/26)
07
17
25
49
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3653 (04/04/26)
02
03
04
06
07
08
10
11
13
14
16
18
19
20
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2907 (01/04/26)
00
01
04
05
09
25
27
28
34
36
53
58
67
69
72
80
82
93
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2940 (04/04/26)
05
13
18
29
31
33
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias