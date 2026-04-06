Adolescente é detido com cédulas falsas em Três Passos

No âmbito da Operação Plano Tático Operacional, os policiais militares do 7º Batalão de Polícia Militar (7° BPM), apreenderam um adolescente com cédulas falsas em Três Passos.
De acordo com a Brigada Militar, na noite da sexta-feira, 3 de abril, após abordagem e busca pessoal no menor foi localizaram R$ 4.350,00 em notas falsas, uma porção de cocaína e um iphone.
Diante dos fatos, a mercadoria foi apreendida e o adolescente foi encaminhado até a Delegacia de Polícia para os procedimentos legais cabíveis, incluindo o registro do flagrante.
