Vaca leiteira é furtada e ladrões deixam rastro durante fuga em Cruz Alta

Um caso de abigeato foi registrado em Cruz Alta após o furto de uma vaca da raça Jersey, antes do feriadão, no bairro Abegay .

De acordo com o registro policial, criminosos cortaram duas cercas da propriedade e levaram o animal a pé. A vaca, que era produtora de leite, acabou deixando um rastro durante o trajeto, o que possibilitou que a vítima seguisse os indícios até as proximidades da chamada “volta da pêra”, na Vila Ferroviária.

Apesar do acompanhamento do trajeto, até o momento não há suspeitos identificados. Imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos próximos foram anexadas à ocorrência para auxiliar na investigação.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) e será apurado pela Polícia Civil.





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