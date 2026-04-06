Rio Grande do Sul entra em alerta para tempestades com risco de granizo e ventos de até 100 km/h

A metade oeste do Rio Grande do Sul está sob alerta laranja para tempestades a partir do meio-dia desta segunda-feira (6). O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e aponta risco de precipitações intensas, com volumes que podem chegar a 100 milímetros, além da possibilidade de queda de granizo.

O comunicado, que inicialmente se estendia até o meio-dia de terça-feira (7), teve o período reduzido e agora é válido até as 23h59min desta segunda. Durante o intervalo, as condições meteorológicas indicam a ocorrência de rajadas de vento que podem alcançar até 100 km/h, com potencial para provocar alagamentos em áreas urbanas.

As regiões mais afetadas pelo alerta incluem a Fronteira Oeste, Região Central, Campanha, Região Sul, Missões e o Noroeste do Estado. De acordo com o Inmet, há risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos em lavouras e queda de árvores.

Nas demais áreas do Rio Grande do Sul, o cenário também exige atenção. Desde o início da manhã desta segunda-feira, todo o território gaúcho está sob alerta amarelo para tempestades. Esse nível indica perigo potencial, com previsão de chuva de até 50 milímetros e ventos entre 40 km/h e 60 km/h.

Ainda conforme o instituto, há possibilidade de granizo em todas as regiões do Estado. Apesar disso, o risco de ocorrências mais graves, como alagamentos, queda de árvores e falta de energia, é considerado menor nessas áreas.