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Rio Grande do Sul entra em alerta para tempestades com risco de granizo e ventos de até 100 km/h

Inmet indica chuva intensa na metade oeste e mantém todo o Estado sob aviso para instabilidade até terça-feira

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Inmet
06/04/2026 às 13h07
Rio Grande do Sul entra em alerta para tempestades com risco de granizo e ventos de até 100 km/h
(Fotos: Inmet/Reprodução)

A metade oeste do Rio Grande do Sul está sob alerta laranja para tempestades a partir do meio-dia desta segunda-feira (6). O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e aponta risco de precipitações intensas, com volumes que podem chegar a 100 milímetros, além da possibilidade de queda de granizo.

O comunicado, que inicialmente se estendia até o meio-dia de terça-feira (7), teve o período reduzido e agora é válido até as 23h59min desta segunda. Durante o intervalo, as condições meteorológicas indicam a ocorrência de rajadas de vento que podem alcançar até 100 km/h, com potencial para provocar alagamentos em áreas urbanas.

As regiões mais afetadas pelo alerta incluem a Fronteira Oeste, Região Central, Campanha, Região Sul, Missões e o Noroeste do Estado. De acordo com o Inmet, há risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos em lavouras e queda de árvores.

Nas demais áreas do Rio Grande do Sul, o cenário também exige atenção. Desde o início da manhã desta segunda-feira, todo o território gaúcho está sob alerta amarelo para tempestades. Esse nível indica perigo potencial, com previsão de chuva de até 50 milímetros e ventos entre 40 km/h e 60 km/h.

Ainda conforme o instituto, há possibilidade de granizo em todas as regiões do Estado. Apesar disso, o risco de ocorrências mais graves, como alagamentos, queda de árvores e falta de energia, é considerado menor nessas áreas.





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