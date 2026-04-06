Secretaria da Saúde reforça importância da vacinação contra Influenza

Foto: Victória Lopes Ascom/SES

Com a proximidade do inverno e o aumento da circulação de vírus respiratórios, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) reforça a necessidade de ampliar a imunização contra a gripe, especialmente entre os grupos mais vulneráveis como os idosos. A vacina contra a Influenza está disponível gratuitamente na rede pública de saúde e os idosos fazem parte dos grupos prioritários da campanha de vacinação.

“A circulação de vírus respiratórios, como o influenza, está aumentando. Por isso, é fundamental que a população se vacine o quanto antes, já que a vacina leva de duas a três semanas para atingir seu pico de proteção. A vacinação contra a gripe é segura, eficaz e é a principal forma de prevenir complicações e mortes, especialmente entre as pessoas idosas”, destaca o superintendente de Vigilância em Saúde, Fábio Gaudenzi de Faria.

A vacina trivalente oferece proteção contra os principais tipos do vírus influenza em circulação — influenza A (H1N1 e H3N2) e influenza B — e é uma das medidas mais eficazes para prevenir formas graves da doença. A imunização contribui significativamente para a diminuição de complicações, internações e óbitos associados à gripe, especialmente entre os grupos mais vulneráveis.

O imunizante é atualizado anualmente para proteger contra as cepas mais recentes do vírus. Além dos idosos a partir dos 60 anos de idade, a imunização é recomendada também para gestantes, crianças, profissionais da saúde, pessoas com comorbidades, entre outros grupos prioritários.

Em 2026, até o momento, o estado já registrou 18 óbitos por influenza, sendo 13 em pessoas com 60 anos ou mais, o que representa 72% do total.

A SES reforça que familiares e cuidadores incentivem e acompanhem os idosos até os postos de vacinação. Para se vacinar, é necessário apresentar documento de identificação e, se possível, a carteira de vacinação.

Além da imunização, a orientação é manter medidas preventivas, como higienização frequente das mãos, evitar aglomerações em caso de sintomas gripais e procurar atendimento médico ao surgirem sinais de agravamento, como falta de ar, febre persistente e cansaço extremo.

A campanha de vacinação segue ativa até 30 de maio, e a meta é ampliar a cobertura nas próximas semanas, reduzindo o impacto da doença e prevenindo novos óbitos.

Confira os grupos prioritários para vacinação contra influenza 2026 AQUI!

Mais informações:

Daniela Melo

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

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