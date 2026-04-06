Abril pela Segurança do Paciente reforça compromisso de Santa Catarina com a qualidade do cuidado

Foto: Comunicação/Conass

O mês de abril é considerado um marco estratégico para mobilizar ações voltadas à qualidade do cuidado e à segurança do paciente no Sistema Único de Saúde (SUS). Em 2026, o tema nacional “Qualidade, segurança e vidas protegidas: um compromisso permanente do SUS” reforça a importância de iniciativas contínuas e integradas em todos os níveis de atenção. Em Santa Catarina, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) promove, ao longo do período, atividades aos profissionais das instituições de saúde, dentro do movimento Abril pela Segurança do Paciente.

“Há uma virada de chave acontecendo na saúde pública brasileira: a segurança do paciente deixou de ser apenas sobre monitorar metas. Hoje, o foco de Santa Catarina e de todo o país é consolidar uma cultura de segurança que reconhece e respeita a individualidade cultural de cada paciente, garantindo dignidade, qualidade e segurança na ponta do atendimento”, destaca o superintendente de Vigilância em Saúde, Fábio Gaudenzi de Faria.

Nesse contexto, nos dias 31 de março e 1º de abril, técnicos do Núcleo Estadual de Gestão e Estratégia em Segurança do Paciente (NEGESP) estiveram em Brasília, participando de agendas no Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). O encontro teve como foco a discussão de pautas estratégicas voltadas à redução de riscos, ao fortalecimento da promoção da segurança do paciente em Santa Catarina e à consolidação da segurança como eixo transversal da qualidade do cuidado no SUS.

A agenda reforçou a articulação entre as três esferas de gestão do SUS — União, estados e municípios — e contribuiu para o alinhamento de iniciativas que ampliam a confiabilidade dos serviços de saúde e promovem melhores resultados assistenciais para a população catarinense.

A participação do NEGESP nas discussões nacionais reafirma o compromisso da Secretaria de Estado da Saúde (SES) com a promoção de práticas seguras, o fortalecimento da cultura de segurança do paciente e a qualificação permanente do cuidado no SUS.

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Gabriela Ressel

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