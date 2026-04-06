Investimentos do governo Leite qualificam ações da segurança pública na região Central

Os indicadores da segurança pública do Rio Grande do Sul melhoraram significativamente nos últimos oito anos na região Central. Em Santa Maria e Santa Cruz do Sul, duas das principais cidades do centro, o destaque é a redução dos crimes contra o patrimônio. O trabalho das forças de segurança reduziu significativamente os roubos. Dando sequência à série de reportagens sobre investimentos do governo Leite em obras, equipamentos, efetivos e melhorias na estrutura da segurança pública gaúcha, nesta segunda-feira (6/4) são abordados os avanços na segurança na Região Central do Estado.

Segundo dados do Observatório Estadual da Segurança Pública, as ocorrências de roubo a pedestre caíram 91%, em Santa Cruz do Sul, passando de 257 em 2019 para 21 em 2025. Já em Santa Maria, a queda foi de 81% (de 1.062 para 197). Os casos de roubo de veículo tiveram retração aproximada de 21% (de 24 para 19).

Em Santa Cruz do Sul, outra redução expressiva está no roubo de veículos, com queda de 77% (de 22 para 5). Santa Maria também baixou o índice, com diminuição de 56% (de 23 para 10).

Operações recebem investimentos

A redução dos crimes na região Central do Rio Grande do Sul é resultado da aplicação direta de investimentos em obras e nas operações de policiamento ostensivo.

A reforma no Posto Médico-Legal de Santa Cruz do Sul foi concluída em julho de 2019, com novas instalações hidráulicas, adequações na cozinha e conserto da câmara fria.

Reforma do Posto Médico-Legal de Santa Cruz do Sul foi concluída em julho de 2019 -Foto: Ascom IGP

Em novembro de 2022, outras três entregas reforçaram e qualificaram a segurança pública, beneficiando diretamente mais de 70 municípios gaúchos, sendo nove da Região Central. O 4º Batalhão de Bombeiros Militar (4º BBM), com sede em Santa Maria, recebeu uma ambulância dos bombeiros e uma nova viatura destinada à remoção de corpos foi cedida ao Posto Médico-Legal (PML) de Santa Maria. A Polícia Civil da região recebeu quatro viaturas Renault Duster.

Em março de 2025, a Brigada Militar recebeu 104 veículos, que foram distribuídos entre 54 municípios, quatro deles na Região Central: Santa Maria, Santiago, Rosário do Sul e São Gabriel. Para Santa Maria foram destinados seis carros e duas camionetes.

O Instituto-Geral de Perícias (IGP), através da 10ª Coordenadoria Regional de Perícias, inaugurou, em setembro de 2025, um novo posto de identificação em Santa Cruz do Sul. Na mesma data, foram entregues ao IGP uma viatura Toyota Corolla Cross e novos notebooks.

Desde junho de 2022, Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, é sede da 10ª Coordenadoria Regional de Perícias do IGP -Foto: Ascom IGP

Em 12 de março de 2026, foram destinados novos veículos para os municípios de Santa Maria, Tupanciretã, Formigueiro e Júlio de Castilhos. Entre eles, estão quatro Toyota Corolla Cross que serão utilizados em Santa Maria e Tupanciretã. As viaturas foram adquiridas por meio do Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública do Rio Grande do Sul (Piseg RS).

Também foi entregue uma viatura ao município de Formigueiro, obtida por meio de convênio com o DetranRS. Santa Maria recebeu ainda outro veículo adquirido com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP). O município de Júlio de Castilhos foi contemplado com uma Toyota Hilux, adquirida com recursos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs).

O investimento em novos veículos busca fortalecer as ações de segurança pública e qualificar o policiamento ostensivo na região.