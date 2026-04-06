Segunda, 06 de Abril de 2026
18°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Onze governadores renunciam para disputar eleições de outubro

Primeiro turno das eleições será em 4 de outubro

Por: Andre Eberhardt Fonte: Agência Brasil
06/04/2026 às 07h18
Onze governadores renunciam para disputar eleições de outubro
(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O prazo para agentes públicos que vão participar das eleições deixarem seus cargos terminou neste sábado (4). A regra é chamada de desincompatibilização e vale para governadores, prefeitos e ministros de Estado que pretendem se candidatar no pleito de outubro.
Com o fim do prazo, 11 governadores deixaram suas funções para disputar outros cargos.

Ronaldo Caiado (PSD-GO) anunciou, na semana passada, que é pré-candidato à Presidência da República. Romeu Zema (Novo-MG) também deixou o cargo após dois mandatos consecutivos e sinalizou que deve ser candidato à Presidência, mas ainda não formalizou sua pré-candidatura.

Nove governadores saíram o cargo e pretendem disputar uma vaga no Senado. São eles: Gladson Cameli (PP-AC); Wilson Lima (União-AM), Ibaneis Rocha (MDB-DF), Renato Casagrande (PSB-ES); Mauro Mendes (União-MT); Helder Barbalho (MDB-PA), João Azevêdo (PSB-PB) e Antonio Denarium (PP-RR). O ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL) também renunciou ao mandato para disputar uma cadeira no Senado. No entanto, Castro foi condenado, no mês passado, à inelegibilidade até 2030 pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Dessa forma, ele deverá disputar o cargo sub judice.

Reeleição

Nove governadores vão disputar a reeleição e podem continuar nos cargos: Clécio Luís (União-AP); Jerônimo Rodrigues (PT-BA); Elmano de Freitas (PT-CE); Eduardo Riedel (PP-MS); Raquel Lyra (PSD-PE); Rafael Fonteles (PT-PI); Jorginho Mello (PL-SC); Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) e Fábio Mitidieri (PSD-SE).

De acordo com a legislação eleitoral, políticos não precisam deixar os cargos no Poder Executivo se pretendem disputar o segundo mandato.

Ficam no governo

Sete govenadores decidiram completar o mandato e não renunciaram para disputar algum cargo nas eleições. Eles já cumpriram dois mandatos consecutivos. São eles: Paulo Dantas (MDB-AL); Carlos Brandão (Sem partido-MA); Ratinho Junior (PSD-PR); Fátima Bezerra (PT-RN); Eduardo Leite (PSD-RS), Marcos Rocha (PSD-RO) e Wanderlei Barbosa (Republicanos-TO).

Eleições

O primeiro turno das eleições será em 4 de outubro, quando 155 milhões de eleitores estarão aptos a elegerem o presidente da República, o vice-presidente, governadores e deputados estaduais, federais e distritais.

O segundo turno poderá realizado, no dia 25 de outubro, para os cargos de presidente e govenador se nenhum dos candidatos obtiver mais da metade dos votos válidos, que excluem os brancos e nulos, no primeiro turno.


■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp


* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Reprodução)
Política Há 10 horas

Gestão Bolsonaro alterou regras do INSS para permitir funcionamento de cartão que impulsionou o Banco Master, diz jornal

Uma dessas mudanças foi implementada 16 dias após o recebimento de um ofício do Master com a intenção de operação do cartão.
Política Há 18 horas

Páscoa é momento de renovação e união, diz Lula em mensagem

Presidente publicou foto com crianças e ao lado da primeira-dama

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Há 20 horas

Onze governadores renunciam para disputar eleições de outubro

Primeiro turno das eleições será em 4 de outubro
Política Há 4 dias

Lula defende o Pix após críticas em relatório comercial dos EUA

Presidente afirmou em Salvador que o sistema do BC deve ser aprimorado

 © Ricado Stuckert / PR
Política Há 4 dias

Lula quer anular leilão da Petrobras por vender gás acima da tabela

Presidente diz que certame foi feito contra a vontade da estatal

Tenente Portela, RS
23°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 32°
24° Sensação
3.78 km/h Vento
83% Umidade
54% (0.28mm) Chance chuva
06h46 Nascer do sol
18h27 Pôr do sol
Terça
28° 18°
Quarta
22° 13°
Quinta
25° 11°
Sexta
27° 12°
Sábado
29° 12°
Últimas notícias
Câmara Há 2 minutos

Conselho de Comunicaçao debate ECA Digital, streaming e saúde mental de comunicadores
Direitos Humanos Há 52 minutos

Rádio Nacional da Amazônia faz cobertura especial do Abril Indígena
Brasil Há 1 hora

Quatro em cada dez municípios brasileiros dependem de 90% ou mais de verbas dos estados ou do governo federal para sobreviver
Eleição 2026 Há 1 hora

Onze governadores renunciam para disputar eleições de outubro
Esportes Há 1 hora

Na Arena, Grêmio empata em 0 a 0 com o Remo pela 10ª rodada do Brasileirão

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 +0,00%
Euro
R$ 5,94 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 380,639,61 +4,07%
Ibovespa
188,052,02 pts 0.05%
Mega-Sena
Concurso 2992 (04/04/26)
04
17
23
33
36
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6993 (04/04/26)
07
17
25
49
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3653 (04/04/26)
02
03
04
06
07
08
10
11
13
14
16
18
19
20
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2907 (01/04/26)
00
01
04
05
09
25
27
28
34
36
53
58
67
69
72
80
82
93
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2940 (04/04/26)
05
13
18
29
31
33
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias