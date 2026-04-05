Vem aí uma virada brusca no tempo que pode pegar muita gente de surpresa

O tempo deve passar por mudanças bruscas nos próximos dias no Sul do Brasil, com forte variação de temperatura provocada pela alternância entre massas de ar quente e frio.

Segundo a MetSul Meteorologia, esse comportamento é típico do outono, período de transição em que frentes frias e massas de ar quente se alternam com rapidez.

No domingo, uma massa de ar frio começa a avançar, trazendo temperaturas mais amenas em algumas áreas.

Na segunda-feira, o calor retorna com força, elevando novamente os termômetros. Porém, na terça-feira, uma nova frente fria chega acompanhada de instabilidades, com possibilidade de chuva e temporais, derrubando as temperaturas.

A partir de quarta-feira, o cenário muda novamente, com a entrada de ar mais frio deixando o clima mais agradável, mas sem previsão de frio intenso.

Esse “sobe e desce” nas temperaturas deve marcar a semana e exige atenção, principalmente no campo, onde o clima impacta diretamente nas atividades e na produção.

E aí, você já está preparado para essas mudanças rápidas no tempo?





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