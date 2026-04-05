Unidade móvel do Tudo Fácil atende em Farroupilha a partir de 6 de abril

Farroupilha é o primeiro município na Serra Gaúcha a receber Unidade Móvel do Tudo Fácil. Depois de uma temporada percorrendo cidades do litoral, a estrutura estará presente no município, entre 6 e 17 de abril, oferecendo serviços públicos à população. O atendimento ocorrerá em frente à prefeitura, na Praça da Emancipação, com acesso pela Rua Quatorze de Julho, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30 às 18h. No primeiro dia de atendimento, o início dos trabalhos será às 10h.

Esta será a sétima cidade gaúcha a receber a unidade itinerante, que iniciou suas atividades em dezembro de 2025, em Uruguaiana, na Fronteira Oeste, passando depois por Tramandaí, Xangri-Lá, Torres, Cidreira e São Lourenço do Sul.

A iniciativa integra a estratégia do governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), para descentralizar os serviços do Tudo Fácil e ampliar o atendimento em diferentes regiões do Rio Grande do Sul.

Estrutura e serviços

A Unidade Móvel está equipada para oferecer atendimento em diferentes localidades do Estado. O veículo conta com três guichês internos, sendo dois destinados à emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), além de dois guichês externos, voltados à recepção e ao autoatendimento. A estrutura é adaptada para garantir acessibilidade a pessoas com deficiência.

Para a emissão da CIN, é necessário apresentar certidão de nascimento ou casamento, em versão original ou autenticada, em bom estado de conservação. Também é possível incluir informações adicionais, como nome social, PIS/Pasep, Carteira de Trabalho, CNH, Certificado Militar, Título de Eleitor e documentos profissionais, mediante apresentação dos documentos originais.

Além da emissão da identificação civil, a unidade oferece orientações digitais, como auxílio para acesso ao gov.br , e serviços vinculados ao IPE Previdência e ao IPE Saúde. A operação é realizada por uma equipe formada por motorista, atendentes e servidores do Departamento Central de Atendimento ao Cidadão – Tudo Fácil.

Rede Tudo Fácil

Instituído em 1998, o Tudo Fácil concentra, em um mesmo ambiente, serviços públicos de grande procura, com modelo de atendimento integrado e híbrido, voltado à ampliação do acesso e à inclusão digital e social.

Atualmente, a rede conta com unidades em Porto Alegre (Centro, zonas Norte e Sul) e nos municípios de Caxias do Sul, Gravataí, Lajeado, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Santa Maria e Canoas. Também está em andamento a implantação de novas unidades em Uruguaiana e Tramandaí.