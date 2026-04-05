Domingo, 05 de Abril de 2026
19°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Páscoa é momento de renovação e união, diz Lula em mensagem

Presidente publicou foto com crianças e ao lado da primeira-dama

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
05/04/2026 às 15h06

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou neste domingo (5) uma mensagem de Páscoa aos brasileiros.

Em uma publicação nas redes sociais, Lula disse que a Páscoa é um momento de renovação e de união. O presidente postou foto ao lado de crianças e da primeira-dama, Janja Lula da Silva.

“A Páscoa é um momento de renovação e de união com a família. Que este domingo seja de muita alegria e paz nos lares brasileiros. Feliz Páscoa a todos”, declarou.

Alckmin

O vice-presidente, Geraldo Alckmin, afirmou que a Páscoa representa a celebração de Deus à humanidade. Alckmin também disse que a data é um momento de fortalecimento de laços.

“A Páscoa é, essencialmente, a celebração do amor de Deus à humanidade. É um momento especial para estarmos ao lado de quem amamos e fortalecendo nossos laços. Que a ressurreição de Jesus renove as esperanças das famílias brasileiras. Uma Páscoa abençoada e cheia de amor infinito", completou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Reprodução)
Política Há 13 minutos

Gestão Bolsonaro alterou regras do INSS para permitir funcionamento de cartão que impulsionou o Banco Master, diz jornal

Uma dessas mudanças foi implementada 16 dias após o recebimento de um ofício do Master com a intenção de operação do cartão.

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Há 10 horas

Onze governadores renunciam para disputar eleições de outubro

Primeiro turno das eleições será em 4 de outubro
Política Há 3 dias

Lula defende o Pix após críticas em relatório comercial dos EUA

Presidente afirmou em Salvador que o sistema do BC deve ser aprimorado

 © Ricado Stuckert / PR
Política Há 3 dias

Lula quer anular leilão da Petrobras por vender gás acima da tabela

Presidente diz que certame foi feito contra a vontade da estatal

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Há 4 dias

Governo federal faz mais duas trocas em ministérios antes das eleições

Marina Silva e Renan Filho deixam governo para concorrer em outubro

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 33°
20° Sensação
3.68 km/h Vento
85% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h46 Nascer do sol
18h28 Pôr do sol
Segunda
34° 18°
Terça
20° 18°
Quarta
24° 15°
Quinta
25° 12°
Sexta
27° 13°
Últimas notícias
Imposto de Renda Há 3 minutos

Imposto de Renda 2026: o que acontece se não declarar? Veja as consequências
Esportes Há 5 minutos

Fora de casa, Inter vence o Corinthians por 1 a 0 pelo Campeonato Brasileiro
Política Há 9 minutos

Gestão Bolsonaro alterou regras do INSS para permitir funcionamento de cartão que impulsionou o Banco Master, diz jornal
Polícial Há 13 minutos

Homem é preso suspeito de matar o pai no interior de Porto Lucena
Tempo Há 52 minutos

Vem aí uma virada brusca no tempo que pode pegar muita gente de surpresa

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 +0,00%
Euro
R$ 5,94 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 376,589,66 +2,96%
Ibovespa
188,052,02 pts 0.05%
Mega-Sena
Concurso 2992 (04/04/26)
04
17
23
33
36
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6993 (04/04/26)
07
17
25
49
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3653 (04/04/26)
02
03
04
06
07
08
10
11
13
14
16
18
19
20
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2907 (01/04/26)
00
01
04
05
09
25
27
28
34
36
53
58
67
69
72
80
82
93
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2940 (04/04/26)
05
13
18
29
31
33
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias