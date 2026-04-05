Agenda Celic tem 26 licitações programadas para o período de 6 a 10 de abril

A concorrência eletrônica visando à contratação de empresa especializada para a execução de serviços no Presídio Regional de Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, é uma das 26 licitações previstas pelo governo estadual para o período de 6 a 10 de abril. A organização é da Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

O serviço a ser contratado, de sondagem de solo a percussão e levantamento planialtimétrico, busca definir parâmetros necessários para a execução dos projetos de construção da área de triagem e de armazenamento temporário de resíduos sólidos. A área prevista para o levantamento topográfico planialtimétrico é de cerca de 31.041 metros quadrados.

O valor da contratação, solicitada pela Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS), está estimado em R$ 21,6 mil. Sob o critério de julgamento de maior percentual de desconto sobre o preço global estimado, o certame ocorre na segunda-feira (6/4), às 9h30.

Estão previstos ainda pregões para a aquisição de materiais para instalações elétricas, equipamentos para informática e de segurança e proteção, entre outras.

Os certames têm o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.