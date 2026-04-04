Domingo, 05 de Abril de 2026
19°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Bombeiros encontram corpo de desaparecida após chuva em Piracicaba

Ela perdeu o controle do carro, caindo na calha do Ribeirão do Enxofre

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
04/04/2026 às 18h11

Após dois dias de buscas, o Corpo de Bombeiros encontrou hoje (4) o corpo de uma mulher que havia desaparecido em Piracicaba, no interior de São Paulo, após seu carro ter caído no Ribeirão do Enxofre.

Ela estava desaparecida desde a última quinta-feira (4), quando a cidade de Piracicaba registrou uma forte chuva. Por causa do volume elevado, ela perdeu o controle de seu veículo, caindo na calha do Ribeirão do Enxofre, com o seu automóvel sendo arrastado pela correnteza.

Segundo informações da Defesa Civil, o corpo foi encontrado cerca de 22 quilômetros do ponto inicial do desaparecimento, em um curso d’água afluente do Rio Piracicaba.

Em janeiro deste ano, também em Piracicaba, as chuvas já haviam feito outra vítima na cidade. Um homem morreu após ser levado pela enxurrada na Avenida 31 de Março. Preso por uma estrutura da via, ele não resistiu e morreu no local.

Desde o dia 10 de dezembro do ano passado, 23 pessoas morreram em todo o estado de São Paulo em decorrência das chuvas.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: ABr)
Imposto de Renda Há 7 minutos

Imposto de Renda 2026: o que acontece se não declarar? Veja as consequências

Ser isento não significa, necessariamente, que a pessoa não é obrigada a entregar a declaração.

(Foto: Meteorologia Brasil)
Tempo Há 56 minutos

Vem aí uma virada brusca no tempo que pode pegar muita gente de surpresa

O tempo deve passar por mudanças bruscas nos próximos dias no Sul do Brasil

 Rede Tudo Fácil leva serviço integrado e inclusão digital à população -Foto: Paloma Fleck/Ascom SPGG
Planejamento Há 8 horas

Unidade móvel do Tudo Fácil atende em Farroupilha a partir de 6 de abril

Farroupilha é o primeiro município na Serra Gaúcha a receber Unidade Móvel do Tudo Fácil. Depois de uma temporada percorrendo cidades do litoral, a...
Geral Há 11 horas

"Estamos nos tornando indiferentes à violência", alerta Papa Leão XIV

Líder religioso criticou a apatia diante do sofrimento alheio

 -
Planejamento Há 13 horas

Agenda Celic tem 26 licitações programadas para o período de 6 a 10 de abril

A concorrência eletrônica visando à contratação de empresa especializada para a execução de serviços no Presídio Regional de Santa Cruz do Sul, no ...

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 33°
20° Sensação
3.68 km/h Vento
85% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h46 Nascer do sol
18h28 Pôr do sol
Segunda
34° 18°
Terça
20° 18°
Quarta
24° 15°
Quinta
25° 12°
Sexta
27° 13°
Últimas notícias
Brasil Há 4 minutos

Tempo de rádio e TV abre disputa por apoio de partidos do “Centrão”; veja quanto tempo cada partido terá de propaganda para presidente
Imposto de Renda Há 7 minutos

Imposto de Renda 2026: o que acontece se não declarar? Veja as consequências
Esportes Há 9 minutos

Fora de casa, Inter vence o Corinthians por 1 a 0 pelo Campeonato Brasileiro
Política Há 13 minutos

Gestão Bolsonaro alterou regras do INSS para permitir funcionamento de cartão que impulsionou o Banco Master, diz jornal
Polícial Há 17 minutos

Homem é preso suspeito de matar o pai no interior de Porto Lucena

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 +0,00%
Euro
R$ 5,94 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 376,589,66 +2,96%
Ibovespa
188,052,02 pts 0.05%
Mega-Sena
Concurso 2992 (04/04/26)
04
17
23
33
36
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6993 (04/04/26)
07
17
25
49
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3653 (04/04/26)
02
03
04
06
07
08
10
11
13
14
16
18
19
20
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2907 (01/04/26)
00
01
04
05
09
25
27
28
34
36
53
58
67
69
72
80
82
93
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2940 (04/04/26)
05
13
18
29
31
33
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias