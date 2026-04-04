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Fundopem aprova mais de R$ 292,9 milhões para 16 projetos em março, com previsão de gerar 228 empregos diretos

O Fundo Operação Empresa do Estado do Rio Grande do Sul (Fundopem RS), programa coordenado pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenv...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
04/04/2026 às 16h16
Fundopem aprova mais de R$ 292,9 milhões para 16 projetos em março, com previsão de gerar 228 empregos diretos
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O Fundo Operação Empresa do Estado do Rio Grande do Sul (Fundopem RS), programa coordenado pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), aprovou mais de R$ 292,9 milhões em projetos para 16 empresas. O Grupo de Análise Técnica (Gate) divulgou o resultado na terça-feira (31/3).

Do total de projetos contemplados, nove são da modalidade tradicional com mais de R$ 126,3 milhões em investimento e previsão de geração de 228 empregos diretos. O formato Recupera, adaptação para auxiliar as empresas impactadas pelos eventos climáticos de 2024, aprovou sete projetos, com R$ 166,5 milhões em investimento.

Quanto ao porte, quatro empresas são de pequeno porte, dez de médio e duas de grande porte. Os aprovados são empreendimentos com sedes nos municípios de:

  • Canoas (1);
  • Candiota (1);
  • Carlos Barbosa (1);
  • Caxias do Sul (2);
  • Cruzeiro do Sul e Lajeado (2);
  • Farroupilha (1);
  • Flores da Cunha (1);
  • Novo Hamburgo (1);
  • Porto Alegre (3);
  • Três Coroas (1);
  • Triunfo, Viamão, Eldorado do Sul e Uruguaiana (1);
  • Vista Alegre do Prata (1).

Na modalidade tradicional, a Cooperativa Santa Clara Ltda., de Carlos Barbosa, tem o maior investimento, com R$ 49,7 milhões. Já o menor é da empresa Prisma Componentes Ltda., de Novo Hamburgo, com R$ 840 mil.

No Fundopem Recupera, o maior é da empresa Rampinelli Alimentos Ltda., com operações em Triunfo, Viamão, Eldorado do Sul e Uruguaiana. O valor do investimento é de R$ 116,5 milhões. O menor é da Enroleixos Indústria e Comércio de Peças Ltda., de Porto Alegre, com R$ 1,2 milhão. As empresas buscaram o incentivo com o objetivo de expandir suas indústrias, com as da modalidade Recupera utilizando o valor também para recuperação pós-enchentes.

“O Fundopem reafirma o compromisso do Estado em apoiar o crescimento das empresas gaúchas e, com a modalidade Recupera, oferecer condições para que elas possam superar os desafios impostos pelos eventos climáticos recentes. Esse instrumento é fundamental para estimular investimentos, gerar empregos e fortalecer a economia regional",destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Leandro Evaldt.

"Cada projeto aprovado, além de contribuir para a expansão produtiva, fortalece as comunidades que dependem dessas indústrias. O governo do Estado seguirá trabalhando para que o programa seja um aliado estratégico no desenvolvimento e na recuperação econômica do nosso Estado”, complementou Evaldt.

Sobre o programa

O Fundopem é um incentivo à indústria que não libera recursos financeiros para as empresas, mas realiza apoio por meio do financiamento parcial do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incremental devido, gerado a partir da sua operação.

Texto: Renata da Silva Spanhol/Ascom Sedec
Edição: Secom

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