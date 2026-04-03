Domingo, 05 de Abril de 2026
19°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Corpos das vítimas da queda de avião em Capão da Canoa são encaminhados para identificação e trabalho no local é concluído

As equipes que atuaram no atendimento da ocorrência envolvendo a queda de um avião monomotor em Capão da Canoa, na manhã desta sexta-feira (3/4), p...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
03/04/2026 às 20h51
Corpos das vítimas da queda de avião em Capão da Canoa são encaminhados para identificação e trabalho no local é concluído
Forças de segurança do Estado acompanharam a localização e retirada dos corpos das quatro vítimas do acidente -Foto: Ascom Defesa Civil

As equipes que atuaram no atendimento da ocorrência envolvendo a queda de um avião monomotor em Capão da Canoa, na manhã desta sexta-feira (3/4), por volta das 10h35, encerraram os trabalhos no fim da tarde com a remoção dos corpos das quatro vítimas e com a retirada dos escombros, das peças da aeronave e limpeza do local.

A partir de agora, os corpos localizados passarão por perícia no Departamento Médico Legal de Osório e, conforme o Instituto-Geral de Perícias (IGP), não há como informar um prazo para a conclusão dos trabalhos devido às condições em que foram encontrados. De acordo com o IGP, os laudos, quando concluídos, serão remetidos à autoridade policial para conclusão das investigações. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) ficará responsável em apurar as causas do acidente.

No início da noite, funcionários da prefeitura de Capão da Canoa estavam terminando de limpar o local do acidente para que as autoridades pudessem desobstruir a via e permitir a movimentação no bairro. Conforme o Corpo de Bombeiros, nenhum prédio no entorno está com a estrutura comprometida, o que possibilita aos moradores que vivem ao redor do restaurante a retornarem para casa.

O acidente

Um avião monomotor com quatro pessoas decolou do aeroporto de Capão da Canoa com destino à Itápolis, em São Paulo. Ao sair da pista, a aeronave perdeu altitude na Avenida Valdomiro Cândido dos Reis e acabou colidindo em um restaurante que estava fechado. Câmeras de segurança na região gravaram o momento em que a aeronave atingiu o telhado do estabelecimento.

A Defesa Civil chegou logo após o acidente e realizou a evacuação das residências vizinhas e o isolamento do local. As guarnições do Corpo de Bombeiros Militar chegaram em seguida e iniciaram o combate às chamas. A Brigada Militar também chegou ao local e aumentou o perímetro do isolamento, retirando populares e apoiando a atuação dos bombeiros.

Equipes da Polícia Civil e do Instituto-Geral de Perícias (IGP), também estiveram no local durante todo o dia para investigação. A Prefeitura de Capão da Canoa disponibilizou funcionários para apoiar a atuação das forças de resposta no local, bem como o Samu, que prestou atendimento aos familiares das vítimas que estiveram no local do acidente.

Durante todo o dia, forças de resposta do Estado atuaram na busca dos corpos e no rescaldo no local -Foto: Ascom Defesa Civil
Durante todo o dia, forças de resposta do Estado atuaram na busca dos corpos e no rescaldo no local -Foto: Ascom Defesa Civil

Texto: Ascom SSP
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Meteorologia Brasil)
Tempo Há 49 minutos

Vem aí uma virada brusca no tempo que pode pegar muita gente de surpresa

O tempo deve passar por mudanças bruscas nos próximos dias no Sul do Brasil

 Rede Tudo Fácil leva serviço integrado e inclusão digital à população -Foto: Paloma Fleck/Ascom SPGG
Planejamento Há 7 horas

Unidade móvel do Tudo Fácil atende em Farroupilha a partir de 6 de abril

Farroupilha é o primeiro município na Serra Gaúcha a receber Unidade Móvel do Tudo Fácil. Depois de uma temporada percorrendo cidades do litoral, a...
Geral Há 11 horas

"Estamos nos tornando indiferentes à violência", alerta Papa Leão XIV

Líder religioso criticou a apatia diante do sofrimento alheio

 -
Planejamento Há 12 horas

Agenda Celic tem 26 licitações programadas para o período de 6 a 10 de abril

A concorrência eletrônica visando à contratação de empresa especializada para a execução de serviços no Presídio Regional de Santa Cruz do Sul, no ...
Geral Há 1 dia

Bombeiros encontram corpo de desaparecida após chuva em Piracicaba

Ela perdeu o controle do carro, caindo na calha do Ribeirão do Enxofre

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 33°
20° Sensação
3.68 km/h Vento
85% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h46 Nascer do sol
18h28 Pôr do sol
Segunda
34° 18°
Terça
20° 18°
Quarta
24° 15°
Quinta
25° 12°
Sexta
27° 13°
Últimas notícias
Esportes Há 2 minutos

Fora de casa, Inter vence o Corinthians por 1 a 0 pelo Campeonato Brasileiro
Política Há 6 minutos

Gestão Bolsonaro alterou regras do INSS para permitir funcionamento de cartão que impulsionou o Banco Master, diz jornal
Polícial Há 10 minutos

Homem é preso suspeito de matar o pai no interior de Porto Lucena
Tempo Há 49 minutos

Vem aí uma virada brusca no tempo que pode pegar muita gente de surpresa
Trânsito Há 2 horas

Motociclista fica ferido após acidente no centro de Ijuí

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 +0,00%
Euro
R$ 5,94 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 376,589,66 +2,96%
Ibovespa
188,052,02 pts 0.05%
Mega-Sena
Concurso 2992 (04/04/26)
04
17
23
33
36
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6993 (04/04/26)
07
17
25
49
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3653 (04/04/26)
02
03
04
06
07
08
10
11
13
14
16
18
19
20
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2907 (01/04/26)
00
01
04
05
09
25
27
28
34
36
53
58
67
69
72
80
82
93
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2940 (04/04/26)
05
13
18
29
31
33
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias