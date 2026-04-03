Corpos das vítimas da queda de avião em Capão da Canoa são encaminhados para identificação e trabalho no local é concluído

As equipes que atuaram no atendimento da ocorrência envolvendo a queda de um avião monomotor em Capão da Canoa, na manhã desta sexta-feira (3/4), por volta das 10h35, encerraram os trabalhos no fim da tarde com a remoção dos corpos das quatro vítimas e com a retirada dos escombros, das peças da aeronave e limpeza do local.

A partir de agora, os corpos localizados passarão por perícia no Departamento Médico Legal de Osório e, conforme o Instituto-Geral de Perícias (IGP), não há como informar um prazo para a conclusão dos trabalhos devido às condições em que foram encontrados. De acordo com o IGP, os laudos, quando concluídos, serão remetidos à autoridade policial para conclusão das investigações. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) ficará responsável em apurar as causas do acidente.

No início da noite, funcionários da prefeitura de Capão da Canoa estavam terminando de limpar o local do acidente para que as autoridades pudessem desobstruir a via e permitir a movimentação no bairro. Conforme o Corpo de Bombeiros, nenhum prédio no entorno está com a estrutura comprometida, o que possibilita aos moradores que vivem ao redor do restaurante a retornarem para casa.

O acidente

Um avião monomotor com quatro pessoas decolou do aeroporto de Capão da Canoa com destino à Itápolis, em São Paulo. Ao sair da pista, a aeronave perdeu altitude na Avenida Valdomiro Cândido dos Reis e acabou colidindo em um restaurante que estava fechado. Câmeras de segurança na região gravaram o momento em que a aeronave atingiu o telhado do estabelecimento.

A Defesa Civil chegou logo após o acidente e realizou a evacuação das residências vizinhas e o isolamento do local. As guarnições do Corpo de Bombeiros Militar chegaram em seguida e iniciaram o combate às chamas. A Brigada Militar também chegou ao local e aumentou o perímetro do isolamento, retirando populares e apoiando a atuação dos bombeiros.

Equipes da Polícia Civil e do Instituto-Geral de Perícias (IGP), também estiveram no local durante todo o dia para investigação. A Prefeitura de Capão da Canoa disponibilizou funcionários para apoiar a atuação das forças de resposta no local, bem como o Samu, que prestou atendimento aos familiares das vítimas que estiveram no local do acidente.

Durante todo o dia, forças de resposta do Estado atuaram na busca dos corpos e no rescaldo no local -Foto: Ascom Defesa Civil

Texto: Ascom SSP

Edição: Secom