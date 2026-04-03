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Forças de resposta do governo do Estado atuam em queda de aeronave na manhã desta sexta-feira em Capão da Canoa

Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Brigada Militar e Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul estão no local da queda de uma aeronave de pe...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
03/04/2026 às 15h36
Forças de resposta do governo do Estado atuam em queda de aeronave na manhã desta sexta-feira em Capão da Canoa
Equipes das forças de segurança do Estado estão no local prestando atendimento -Foto: Ascom Defesa Civil

Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Brigada Militar e Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul estão no local da queda de uma aeronave de pequeno porte na cidade de Capão da Canoa, no Litoral Norte, desde os primeiros momentos após o acidente, na manhã desta sexta-feira (3/4), prestando os atendimentos necessários.

O acidente aconteceu por volta das 10h35, na Avenida Valdomiro Cândido dos Reis, quando o avião, que decolou do aeroporto da cidade, perdeu altitude e atingiu um restaurante, que estava fechado. Câmeras de segurança na região gravaram o momento em que a aeronave atingiu o telhado do restaurante.

“Estou acompanhando, desde os primeiros momentos, junto às forças de segurança, a mobilização total no atendimento à ocorrência, infelizmente com a confirmação de óbitos. A área do acidente já foi evacuada pela Defesa Civil, preservando os moradores do entorno, e segue sob controle com atuação do Corpo de Bombeiros Militar e da Brigada Militar. Determinei empenho total das equipes no atendimento à ocorrência. Desde já, expresso a minha solidariedade aos familiares das vítimas e à comunidade de Capão da Canoa diante desse triste acontecimento”, enfatizou o governador Eduardo Leite.

A Defesa Civil chegou logo após o acidente e realizou a evacuação das residências vizinhas e o isolamento do local. As guarnições do Corpo de Bombeiros Militar chegaram em seguida e iniciaram o combate às chamas. A Brigada Militar também chegou ao local e aumentou o perímetro do isolamento, retirando populares e apoiando a atuação dos bombeiros. Os moradores das residências nas imediações foram retirados por conta do risco de explosões e, até o momento, não foram registrados feridos em relação ao acidente.

Imagem mostra imóvel parcialmente destruído na parte e resquícios de incêndio
Imóvel onde funcionava um restaurante ficou parcialmente destruído com a queda da aeronave -Foto: Ascom Defesa Civil

As equipes estão apurando sobre as vítimas ocupantes da aeronave, tripulantes e passageiros. As informações preliminares dos documentos do plano de voo e dos familiares presentes no local dão conta de que se trata de um casal que dividia residência entre Xangri-Lá, no Litoral Norte, e Ribeirão Preto, em São Paulo, e que saiu de Capão da Canoa e se dirigiria ao aeroporto de Itápolis, em São Paulo.

O fornecimento de energia foi suspenso pela concessionária por conta da presença de postes quebrados e fios caídos no entorno do local do acidente.

Equipes do Instituto-Geral de Perícias (IGP) estão no local para avaliação, e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Ceninpa), órgão competente para a investigação de acidentes aéreos, também já foi acionado.

A Prefeitura de Capão da Canoa também esteve com equipes da Defesa Civil e outras áreas para apoiar a atuação das forças de resposta no local. E o Samu apoiou os familiares das vítimas que estão no local do acidente.

Texto: Acom Defesa Civil
Edição: Secom

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